Niro réagit aux éloges de Gims sur le rappeur l’ayant le plus impressionné

Niro répond à Gims après ses récentes déclarations sur lui et fait une proposition à Meugui.

Il y a quelques jours Gims a confié que Niro est le rappeur français l’ayant le plus impressionné, “Le featuring où j’ai le plus transpiré c’est avec Niro. Avec Niro c’était compliqué. C’est un kickeur exceptionnel. (…). Il peut aller vite, il est agressif, il a des punchlines, il est charismatique.” avait déclaré l’interprète du tube Bella dans une interview pour le média Rapelite ce qui n’a pas échappé au rappeur de Blois et il vient de réagir à cette déclaration à son encontre.

En effet dans une récente story Niro a relayé l’extrait vidéo de l’entretien de Gims faisant son éloge en lui adressant un message, “C’était une bataille navale, mais je reste persuadé qu’on peut faire plus chaud, Merci frérot“ a-t-il réagi à la séquence de quoi donner des idées aux deux rappeurs français pour collaborer ensemble une troisième fois même si Meugui a révélé après la sorite de son featuring avec Nekfeu qu’il ne souhaite plus faire de morceau de rap préférant faire des gros tubes qui tourne en boucle à la radio.

Gims vient de dévoiler la nouvelle édition de son dernier album intitulée “Les vestiges du Fléau” dont il poursuit la promotion en enchainant les interviews dans les médias, lors de son passage chez Rapelite, il s’était exprimé sur sa carrière, la réédition de son projet et dont sur les featurings avec des rappeurs qui l’ont marqué en citant donc Niro, ce dernier a été flatté de cette déclaration en le remerciant et en laissant donc la porte à une nouvelle collaboration à laquelle le rappeur de la Sexion D’Assaut n’a pas répondu pour le moment. Par le passé Gims et Niro ont travaillé ensemble en 2018 sur le single “Ce n’est pas du rap” issu de la réédition de l’album “Ceinture noire” avant de récidiver l’année dernière sur le morceau “Paye” issu du projet “Sale Môme” du rappeur de Blois.