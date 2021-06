Jake Paul veut se battre avec un Youtubeur, IbraTV le provoque lui et son frère

IbraTV ne compte pas lâcher les deux frères Logan, en 2020, le youtubeur au million d’abonnés d’origine Tchétchène n’avait pas réussi à organiser un combat contre Logan mais sa récente prestation contre Floyd Mayweather vient de relancer l’idée d’un combat entre eux même si l’américain n’a pas encore répondu pour le moment.

Très actif sur les réseaux, Logan Paul n’hésite jamais à faire dans la provocation comme pour son combat face à Floyd Mayweather mais cette fois ci le face à face pourrait bien être plus sérieux que le duel sur le ring face au champion du monde de boxe qui a manqué d’intensité. Le célèbre influenceur franco-russe a commencé à tenter d’interpeller le Youtubeur Américain sur Twitter en le menaçant ouvertement, “si il me fait des câlins comme avec Floyd je vais lui arracher l’oreille, je pèse mes mots les gars“, “Je le torche en quelques rounds“ a-t-il notamment lancé sur le réseau social il y a quelques jours mais en vain cela n’a suscité aucune réaction.

Logan semble totalement indifférent aux messages d’IbraTV qui a donc décidé de relancer les attaques mais contre son frère, “Si un tiktoker ou un youtubeur se sent impressionnant ce soir, je l’assomme pour la charité“ a tweeté ce dernier le 12 juin, “je prends toi et ton frère quand tu veux“ a réagi dans la foulée IbraTV récoltant au passage plus de 50 000 “J’aime” et plus de 7 000 “Re-tweets”. “Les gars on dirais vous êtes contre moi mdr, vous devez au contraire me soutenir quand je force, vois avez pas envie que je démonte lui puis son frère?“ a-t-il ajouté face aux critiques de internautes sur son message à l’encontre de Jake Paul.

Aucun des deux frères n’a réagi aux propos de IbraTV alors qu’il vient de publier une vidéo en train de s’entrainer à boxer en annonçant être prêt pour Logan Paul avant d’affirmer que ce dernier aurait ensuite “Liké” la publication. Le youtubeur Français semble bien déterminé à obtenir une réponse de l’américain même si cela nécessite de lui forcer la main sur les réseaux.