Jul : Un supporter fait son signe pendant Allemagne-France, il réagit

Les fans de Jul sont partout et ils l'affichent fièrement comme ce supporter pendant le match de l'EURO entre l'Allemagne et la France, un geste qui n'a pas échappé au rappeur Marseillais.

Les fidèles fans de Jul sont partout et il n’hésitent pas à s’afficher publiquement en lui faisant une dédicace avec son célèbre signe des deux mains pour former le nom de scène du rappeur Marseillais comme lors du premier match de l’EURO pour l’équipe de France ce mardi soir face à l’Allemagne remporté par le Bleus sur le score de 1 buts à 0.

En attendant de découvrir son nouvel album intitulé “Demain ça ira” dont la sortie est prévue pour le 25 juin prochain, Jul s’active sur les réseaux sociaux et vient de présenter un extrait de ce projet après le succès du premier single extrait de cet opus avec “Alors la zone”. Le clip du morceau s’approche des 7 millions de vues sur Youtube en une semaine d’exploitation, “Ça sent la patataaaa” a-t-il commenté en présentant le second extrait de l’album sur son compte Instagram avec les premières images du clip pour faire patienter ses fans et faire monter la pression.

Jul a aussi réagi ce mardi soir à la diffusion de la rencontre de l’EURO 2020 des Français en postant un extrait vidéo filmée devant sa télévision pendant la diffusion du match entre l’Allemagne et la France à l’Allianz Arena de Munich. Des fans du Marseillais étaient visiblement présents dans le stade, lorsque la caméra est passée devant le public un supporter des Bleus a fait le fameux signe des mains du rappeur toujours aussi populaire auprès des auditeurs. Une séquence qui n’a donc pas échappé à l’artiste, “Teamjul” a-t-il mis en légende de la publication avec un émoji coeur avant d’exprimer sa fierté sur geste l’ayant touché en ajoutant le commentaire “Vous savez pas comme ça me fait plaisir les trucs comme ça”.