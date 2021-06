Demon One détruit littéralement le boss de la Sexion D’Assaut, Dawala

En attendant la sortie de son prochain projet le 25 juin projet avec « Demonstrada 2.0 », Demon One a récemment refait parler de lui en affichant fièrement sur Instagram sa nouvelle dentition, relativement discret sur les réseaux sociaux, il vient également de s’en prendre à Dawala, le producteur de la Sexion D’Assaut et le patron du label Wati B.

Il y a quelques semaines, le rappeur du groupe mythique Mafia K-1 Fry et Intouchable qu’il a formé avec son compère Dry avait fait le buzz sur la toile après avoir subit une opération dentaire en Turquie, “Super content, super heureux, merci à l’as du corps. J’suis grave heureux et grave content” avait-il commenté dans une séquence vidéo en affichant son nouveau sourire alors qu’il avait déploré dans une interview auparavant le fait aujourd’hui pour s’exprimer il ne faut plus avoir de défaut pour être présentable assumant qu’il lui manquait plusieurs dents mais c’est pour une toute autre raison qu’il fait encore parler cette semaine.

En effet Demon One continue d’être très actif sur les réseaux sociaux avant la sortie de son nouvel album et vient d’attaquer méchamment à Dawala, l’un des fondateurs de la Sexion D’Assaut. Sur l’une de ses dernières publications Instagram il a commenté “Celui qui sourit au lieu de s’emporter est toujours le plus fort !” en postant une photo de lui. “Au fait, tu payes toujours tes artistes en Hamburger et T shirt ?” a réagi dans les commentaires de la publication Hakim Sid de son vrai nom avant d’ajouter, “Avec tout l’argent que tu as détourné, c’est sur que tu peux sourire”, ce dernier accuse visiblement le boss du Wati B d’avoir arnaqué les membres du groupe Parisien alors qu’il est déjà en conflit avec Gims. Ce dernier a quitté le label il y a plusieurs années pour se lancer dans une carrière en solo ce qui semble d’ailleurs bloquer la sortie du nouvel album de la Sexion D’Assaut, “Le retour du rois”, Meugui et Black M viennent de confirmer que le projet de sortira finalement jamais alors que les membres du groupe eux sont pourtant partant pour le faire.