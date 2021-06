Rohff vs Booba, Dry prend parti et se justifie

Le rappeur Dry s'explique concernant sa phrase sur Booba et Rohff dans son titre Demi Lune et justifie sa prise de position entre les deux rappeurs français.

Le 14 mai 2021, Dry a fait son retour avec un nouvel album nommé Dysnomia. A cette occasion le rappeur du groupe Intouchable a également mis en ligne sur Youtube le clip du morceau Demi Lune signé Killian Leite, un titre dans lequel il lâche une phrase concernant sa préférence entre B2O et Housni, lors d’une nouvelle interview, il s’est justifié sur ses propos dans ce titre.

“Tu tapes un resto quand tu veux la mettre, la cuenta en dit long, Nous c’est Val de Marne, la mentale est dans la peau (9.4), Voilà pourquoi j’suis plus Rohff que B2O“ lâche Dry qui démontre sa face hardcore dans ce single tout en nous offrant une brève apparition de son acolyte Housni dans le clip disponible sur sa chaine Youtube et avec qui il a collaboré sur le titre “CPG” extrait de l’album “De la pure pour les durs Vol.2” paru le 8 mars 2019 ou encore sur le morceau “Tous Des Mortels” en 2005 pour la compilation “Bâtiment B – Hommage A Tout Ceux Qui Sont Partis” ainsi que sur “Ssem” issu de l’opus “La Vie Avant la Mort” du rappeur du 94 paru en 2001.

Rohff a également collaboré à plusieurs reprises avec le groupe de Dry, Intouchable ou encore son collectif Mafia K’1 Fry à la fin des années 90 et au début des années 2000 mais cela n’a pas empêché ce dernier nommé de travailler avec l’un des rivaux du rappeur du 94, Booba pour le single “Au fond de la classe” issu du projet “Ouest Side” sorti le 18 février 2006. Dans “Demi Lune”, L’Amiral s’est exprimé sur sa préférence entre les deux rappeurs, des propos sur lesquels, il est revenu dans une récente interview pour la radio Paname By Mic pour éclaircir ses paroles dans sa chanson. “Rohff j’ai grandi avec lui, frère. On fait tous des trucs bien, on a tous nos défauts, mais c’est pas pour autant que c’est pas mon gars sûr. Et ça sera toujours mon gars sûr.” a-t-il justifié.

Dry a toutefois fait l’éloge de Booba, “Même si j’aime bien l’autre, il fait du bon son. J’ai déjà travaillé avec lui, tranquille on a rigolé, ça s’est bien passé.” a-t-il expliqué avant d’ajouter qu’il n’y a aucun tacle envers B2O dans sa déclaration et n’avoir aucun problème avec lui, “J’ai jamais eu de souci avec lui en vérité. Même là, en vérité, c’est pas une pique, il y a rien de méchant. C’est juste que j’affirme ma position.” a-t-il conclu, une explication qui ne devrait pas manquer de faire réagir le DUC.