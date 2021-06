La tension monte entre Rohff et Booba après cet échange ça chauffe

Échange tendu entre Rohff et Booba sur Instagram, le clash relancé !

Les deux rappeurs se provoquent sur Instagram

Très actif dans ses différents clashs, Booba multiplie les attaques sur Instagram ciblant tout le monde, La Fouine, Gims, Kaaris, Damso et plus récemment Rohff, ce dernier n’a pas hésité à répondre à cette nouvelle provocation sur les réseaux ce qui a donné lieu à un échange tendu entre eux ayant relancé les hostilités dans ce clash.

En effet il y a quelques heures, Housni a réagi aux tacles que Kopp lui balance parfois en story sur Instagram et il n’a pas hésité à se moquer des nouveaux singles du Duc de Boulogne parus ces dernières semaines sauf que B2O a immédiatement répondu dans la foulée. Au début du mois de mai après plus de trois ans d’absence dans les bacs, le rappeur de 44 ans a présenté son très attendu dixième album studio, nommé ULTRA, un projet certifié disque de platine avec plus 100 000 ventes.

Après avoir laissé entendre qu’il pourrait prendre sa retraite Booba est très productif musicalement et continue de s’en prendre aux autres artistes en ayant pris les commandes du compte Instagram de La Piraterie depuis le bannissement de son profil pour avoir enfreint à plusieurs reprises les règles de la communauté. Gims et Kaaris sont d’ailleurs devenus ses cibles préférées mais il n’a pas manqué de s’attaquer également à Rohff en postant le classement des 10 albums de rap français les plus streamés en 2021 dont il figure à la deuxième place sauf que le rappeur du 94 a répliqué à cette annonce.

Housni s’est indigné des reprises de B2O comme son remix du tube Barbie Girl d’Aqua avec Ratpi World ou bien encore l’extrait d’un inédit repris d’un classique de la chanteuse France Gall. « Tu clash encore Erk ? Allez hop on va te faire !!! Qu’est-ce qu’on s’en cogne de tes faux stream en polystyrène, ça vaut rien avec tout ce que tu achètes t’amorti même pas, ça sert à quoi ? Avec tes sons pour bébé de 3 à 6 mois là. Miskin t’as zéro inspi à ce point ? Barbie Girl, France Gall et après ? Parait t’as repris Lorie ! Tu fais trop le fier depuis que Spotify a accepté ton c*l en acompte redescend stp. Je te ridiculise sur toutes tes instrus mais pas celle là fwew. » a-t-il commenté dans une story Instagram en ajoutant des émojis mort de rire.

Une publication qui n’a pas échappé à Booba, il a répondu à Housni : « Y connait tout même les exclus ce gros lâche. Oublie pas de parler des femmes et des mineurs que tu massacres dans ton biopic hein. Mr zéro certif. Passe le salam à Mamadou caché dans sa chambre vous faites bien la paire. » de quoi remettre de l’huile sur le feu dans leur clash, il a ensuite enchainé avec plusieurs stories que vous pouvez découvrir ci dessous pour se moquer de son rival.