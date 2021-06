Paru le 25 juin dernier, les premiers chiffres des ventes du nouvel album de Jul, nommé “Demain ça ira” viennent de tomber et cela s’annonce déjà comme un nouveau gros succès du rappeur Marseillais avec sans doute une première place au Top Album en fin de semaine.

En effet les chiffres de mid-week (trois premiers jours d’exploitation) sont tombés pour le projet de Jul, il totalise 15 667 exemplaires vendus de son album avec dans les détails des chiffres, 7 609 ventes pour le streaming, 7 514 ventes dans les bacs avec la version physique et enfin en digital 544 ventes.

Jul est toujours aussi populaire

Un gros score mais légèrement inférieur au démarrage de son précédent album “Loin du Monde” sorti au mois de décembre 2020 ayant cumulé 21 446 ventes après trois jours d’exploitation avant d’atteindre les 41 021 exemplaires vendus en une semaine et le disque d’or à la fu mois de décembre.

Ce nouvel opus de 18 titres du J a aussi cumulé en 24 heures le jour de sa sortie 4 millions de streams sur Spotify en France alors que son dernier clip “Le Bouton” paru le même jour totalise déjà plus de 1,8 millions de visionnages sur YouTube. Les titres “Pic et pic, alcool et drame”, “Je m’endors mal luné”, “C’est la cité”, “e n’ai pas que des potes”, “Le bouton”, “C’est la cité”, “Je kill au mic” ou encore “Alors la zone” ont tous pris place dans le Top 50 des singles sur la plateforme de streaming de ce weekend.

Jul ne devrait donc pas tarder à obtenir un nouveau disque d’or en attendant des informations sur le second volet de sa compilation 13’Organisé dont il vient de confirmer la sortie pour cette année 2021 sans donner plus d’indications. Le rappeur Marseillais est également tout cette semaine dans l’émission Planète Rap sur Skyrock pour la promotion de l’album “Demain ça ira”.