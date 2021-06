Le S a bluffé l’Algérino !

Signé au début des années 2000 par Akhenaton, L’Algérino occupe encore le haut des charts 20 ans plus tard avec la nouvelle garde marseillaise, comment expliquer une telle longévité, Mehdi Maïzi s’entretient longuement avec le roi des sons estivaux dans son émission Le Code sur Apple Music.

Lors de cet entretien le rappeur Marseillais s’est exprimé sur l’ensemble de sa carrière, sur sa participation à 13 Organisé et a rendu hommage à Jul, il a évoqué ses années de galère et son succès à l’international, son amour de la musique latine, raconte des anecdotes de studio et bien d’autres choses encore.

“Jul, quand il est arrivé en 2014, il a bousculé la musique française. Il a bousculé le rap et la musique en général. Et c’est clair que ça a mis une grosse, grosse lumière sur le rap marseillais. Il y a un son qui a été créé. C’est devenu plus minimaliste et plus efficace, donc il y a une couleur musicale. Il y a même des accords précis qui sont souvent réutilisés. Et même chez plein d’autres rappeurs. Et tout ça, ça bouscule la musique, ça influence d’autres artistes, ça peut m’influencer moi. Ça peut influencer SCH. Soso Maness, Alonz’, Sopra.” a-t-il confié au sujet de ce que Jul a apporté au rap Marseillais selon lui.

L’Algérino a ensuite dévoilé les coulisses de son featuring avec SCH et Jul sur le single Sapapaya en révélant qu’il a été impressionné par le S, “Il m’a dit vient on fait autre chose, et là j’ai aimé la démarche, je me suis dis ce mec n’a pas peur de prendre des risques, je lui ai dit ‘frérot t’es chaud pour un morceau funk’ et il m’a dit vas y. j’étais choqué” a-t-il déclaré avant de continuer de faire l’éloge de son compère Marseillais en le comparant au groupe parisien 113. “Je vois SCH, il rentre en cabine, je le vois poser, je me dis là, il se passe un truc, j’ai eu cette nostalgie même d’avoir l’impression d’écouter du 113, je me suis dit là c’est chaud” a-t-il conclu.