Fred Musa s’en prend à Eric Zemmour et Jean Messiha : “Mange moi le poireau”

L’animateur de Skyrock, Fred Musa, très remonté contre Eric Zemmour et Jean Messiha s’en prend à eux sur Twitter suite aux récents passages télévisés des deux hommes en faisant référence à une réplique de Jul utilisée pour répondre aux haters.

Cette semaine Fred Musa accueille toute la semaine dans son émission culte Planète Rap, Jul pour la promotion de son dernier album “Demain ça ira” et le rappeur Marseillais a dévoilé quelques exclusivités en live à la radio mais a également chambré avec humour le présentateur. En effet ce dernier s’est fait jeter dans une piscine en direct par l’artiste et sa bande, il ne s’attendait pas du tout à subir une telle mésaventure et a tenté de se défendre mais en vain. Il a ensuite fait parler pour une toute autre raison bien plus sérieuse.

Fred Musa n’hésite à s’exprimer ouvertement pour les clasher

Fred Musa a pris avec humour ce petit incident avec incident et a relayé la séquence via son compte Twitter sur lequel il n’hésite à prendre la parole pour pousser des coups de gueules et prendre position. Jean Messiha et Eric Zemmour viennent d’en faire les frais, les deux personnalités sont fréquemment ciblés par les rappeurs français qu’ils n’hésitent d’ailleurs par à critiquer dans les médias. Entre Booba, Kaaris, Médine ou encore Youssoupha, ils sont nombreux à s’être déjà embrouillés avec les deux hommes.

L’animateur s’est tout d’abord attaqué à Messiha en relayant un extrait vidéo de ses propos lors d’un passage télé sur Cnews dans lequel il s’exprime sur l’Islam en France. “L’#islam #politique avance ses pions en #France. Chaque #provocation est un test. Face à ces tests, nos #élites collaborationnistes se carapatent. Au nom de la #tolérance et de la #bienveillance. Du coup ces #ennemis de la France ne reculent devant rien” décrit le politicien en légende de la séquence. “Je l’avais dit j’ai envie de tenter un truc: hey mon Jeannot , mange moi le poireau …“ a réagi Fred Musa.

Il a ensuite poursuivi avec les propos controversés de Zemmour également sur Cnews au sujet du Tour de France que le journaliste a posté sur le réseau social avec le message, “Toutes les personnes qui détestent la France traditionnelle et populaire en veulent évidemment au Tour de France car c’est l’incarnation de cette France.”. “2eme essai, juste pour voir si ça colle : hey Eric, mange moi le poireau…“ a répondu l’animateur de Planète Rap.

