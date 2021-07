Naps : un fan trouve sa maison et se tape l’incruste

Naps profite actuellement de son succès phénoménal avec son tube du moment, “La Kiffance”, extrait de son dernier “Les mains faites pour l’or”, le morceau est devenu le premier titre paru cette année a été certifié single de diamant, cette nouvelle notoriété pour le rappeur Marseillais a donné lieu à une séquence insolite cette semaine.

Près de deux ans après la sortie de son dernier album en date, Naps a fait son retour dans les bacs le 2 avril dernier avec nouvel opus de 27 morceaux avec les featurings de Zaho, Jul, SCH ou ainsi que le membre de la Fonky Family, Le Rat Luciano. Très rapidement, ce n’est pas sur une de ses collaborations mais pour un morceau en solo qu’un titre de l’album de l’artiste Marseillais a tourné en boucle en radio et se présente comme l’un des gros cartons de l’été, La Kiffance.

Quand un fan trouve la maison de Naps pour lui demander un autographe

Depuis sa sortie le titre se partage régulièrement les deux premières places du Top 50 sur les plateformes de streaming avec le hit de Soso Maness et PLK, “Petrouchka”, devenu le phénomène musical de cet été, Naps a touché un public plus large que sa base de fans habituelle. Sa popularité grandissante a même poussé un fan du rappeur à essayer de retrouver son adresse pour débarquer devant et lui demander un autographe.

Effectivement certains fans peuvent tout faire pour avoir un petit moment avec leurs célébrités préférées comme dans cette vidéo. Naps a filmé et a partagé la séquence sur les réseaux, sur les images un inconnu brandit une pancarte au dessus du mur de sa maison pour tenter d’obtenir un autographe. Posé sur sa terrasse et mort de rire, l’artiste s’amuse de la scène et propose finalement à ce fan d’entrer chez lui pour accepter sa demande. Vous pourrez également le retrouver à la télévision ce samedi 10 juillet 20h30 en direct sur W9 pour interpréter son single.