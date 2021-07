Sexion D’Assaut : les vérités de Dawala après les révélations de Black M

Après l’annonce de Gims et Black M sur l’annulation du prochain album de la Sexion D’Assaut pourtant attendu depuis des nombreuses années et dont la sortie était enfin prévisible suite à la reformation du groupe Parisien, Dawala a pris la parole, ce projet semble désormais définitivement avorté.

Les tenions sont donc toujours présentes entre les membres de la Sexion et son producteur. Les fans ont espéré la fin des discordes suite à l’annonce de la tournée “Le retour des Rois” initialement programmée cette année avant d’être reportée pour 2022. Mais il y a quelques jours, Gims a surpris tout le monde et a déclaré qu’il n’y aura plus aucun album du groupe de rap, une information rapidement confirmée par Black M.

L’ambiance est tendue au sein du Wati B entre Black m et le boss du label

Ce dernier a ensuite précisé que se ne sont pas les artistes du groupe qui ne souhaitent pas réaliser un nouvel opus mais qu’ils sont bloqués contractuellement.

Dans la foulée de cette déclaration, il a directement mis en cause Dawala qui lui a répondu et s’est exprimé sur cette affaire mais sans rentrer dans les détails.

“Lâche nous en fait c’est incroyable, belle image devant les gens mais derrière les caméras tu lâches rien oui oui” avait-il déploré tout en mentionnant le producteur.

“Demon a raison et Gims avait encore plus raison c’est bon stop puisque toi c’est que l’image on va parler ici tu réponds plus au tel. Libère Sexion libère chaque membre on aimerait avancer c’est possible” s’est agacé Black M.

Dawala livre sa version des faits après les accusations

“Bloqué quoi ? Arrête le mensonge. Vous avez tous signé (conseillé par vos avocats), vous avez tous pris une belle somme d’argent. Tout a déjà été négocié et dealé, vous avez juste à aller enregistrer.” s’est justifié Dawala.

“D’ailleurs, c’est ce que vous avez fait. C’est de ma faute si t’as pas d’inspiration et t’es pas satisfait du rendu ? Concentre toi sur l’artistique au lieu de te transformer en haters d’insta” a-t-il expliqué pour livrer sa version sur cette embrouille qui ne semble par prête d’être résolue.

“Quand ça marche c’est grâce à toi quand ça marche pas c’est à cause de moi. Allez au studio simplement et arrêtez de fatiguer les gens” a ensuite conclu le boss du Wati B.

