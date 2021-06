Black M tacle Dawala en soutien à Demon One et Gims, “Libère Sexion”

Black M demande la libération de la Sexion D’Assaut à Dawala

Alors que Demon One s’en est pris à deux reprises sur les réseaux sociaux à Dawala ces derniers jours en l’accusant de ne pas respecter les artistes de son label le Wati B. Selon le membre du groupe Intouchable, le producteur de la Sexion d’Assaut serait un escroc et bloque les projets de ses artistes, des propos auxquels Black M vient de réagir en s’adressant à directement l’ancien éducateur sportif dans le 19e arrondissement de Paris.

Black M a relayé dans une story Instagram la vidéo des propos de Demon One contre Dawala tout en lui adressant à son tour un message et en le mentionnant “Tu sais bien qu’il dit vrai… et tu nous disais quand on était plus petit qu’il est fou apparemment chaque de membre de la Sexion dont moi… on rencontre les mêmes problèmes“ explique-t-il avant de poster la suite de la vidéo du rappeur du collectif Mafia K’1 Fry et de poster une autre story pour s’en prendre au créateur du Wati B afin de demander ouvertement la libération de son groupe, la Sexion D’Assaut.

“Lâche-nous en fait, c’est incroyable ! Belle image devant les gens mais derrière les caméras tu lâches rien … oui oui Dawala” balance ensuite Black M sur le réseau social avant de continuer en déplorant le fait que le célèbre producteur ne répond pas au téléphone et d’apporter son soutien à Demon One ou encore à Gims, “Demon a raison et Gims avait encore plus raison, c’est bon, stop. Puisque toi c’est que l’image, on va parler ici. Tu réponds plus au tel. Libère Sexion, libère chaque membre, on aimerait avance, c’est possible ?” insiste-t-il en exigeant qu’il libère les membres du groupe Parisien. Dans sa déclaration Black M confirme ses récents propos dans l’émission Planète Rap ce lundi lorsqu’il a publiquement dénoncé le fait que Dawala bloque la sortie de l’album “Le Retour des Rois”.