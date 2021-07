Arouf Gangsta répond violemment à Freeze Corleone et veut un tête à tête

Arouf Gangsta menace Freeze Corleone et veut un combat

La réaction de Arouf Gangsta à la modification des paroles du morceau “Freeze Raël” de Freeze Corleone n’aura pas tardé, l’année dernière, il avait fièrement remercié le rappeur du 667 pour sa dédicace sur ce titre mais cette époque est désormais révolue.

En cette fin de semaine le 667 a fait un petit live à l’occasion de l’ouverture du magasin Off White à Paris, le collectif s’est rapproché de Virgil Abloh ces dernières semaines, Freeze Corleone a notamment intégré la playlist voiture du célèbre directeur artistique de Louis Vuitton. L’auteur de La Menace Fantôme a étonné le public présent sur place lors de l’interprétation du titre “Freeze Raël” avec un petit changement très remarqué au milieu de son couplet. «Tous les jours, f**k Arouf» lâche-t-il à la place de sa dédicace initiale, vraisemblablement un choix fait suite à la polémique contre Arouf Gangsta du mois de janvier dernier.

Un tacle auquel le snapchatteur a rapidement répondu très énervé en vidéo dans une story avec la légende “Je te bai** Freeze Corleone” et en provoquant le rappeur français pour un face à face afin de régler son compte dans un combat sans ses potes, l’affaire est devenu virale et fait le buzz sur Twitter ce samedi. “Ça y est tu fais le suc*** toi aussi, tu su*** les gens. Hey gros, tu m’as su** la b*** dans ton album, dans ton son Freeze Raël. J’vais t’attraper…” commente l’influenceur avec des nombreuses insultes au passage et en lui demendant d’envoyer un message sur Snapchat.

Freeze Corleone n’a pas réagi aux propos de Arouf Gangsta alors qu’il a déjà annoncé vouloir mettre en ligne cette nouvelle version sur Spotify, Apple Music ou encore Deezer et a présenté le clip du single sur Youtube avec cette modification pour marquer le coup même si l’ancienne version figure toujours pour le moment en streamig sur l’album LMF.

Oh je pleure de rire Arouf il a trop l’seum pic.twitter.com/gaP72qXVdN — K1000 🇮🇹 (@Cclament_) July 2, 2021

Ptdrr Freeze a remixé la punchline sur Arouf dans le clip de Freeze Raël pic.twitter.com/WgoIoKxJV1 — Grim 🐟 (@Grimkujow_) July 2, 2021