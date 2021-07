Freeze Corleone remix Freeze Raël pour clasher Arouf

Freeze Corleone adresse un message virulent pour tacler Arouf Gangsta, le rappeur française décide de supprimer sa dédicace au snapchatteur présente sur la version originale du morceau Freeze Raël, une modification qu’il a dévoilé à l’occasion de la sortie surprise du visuel de ce morceau ce samedi 3 juillet sur Youtube.

Au mois de septembre dernier, Arouf, surnommé le plus beau rebeu de tous les temps avait chaleureusement remercié Freeze Corleone pour sa dédicace dans l’album La Menace Fantome sur le single Freeze Raël avec le phrase “J’ai v’là de rimes comme Larousse et j’suis partout comme Arouf” en faisant référence à la punchline du personnage parodique, “Arouf partout, même dans ton trou”. Ce vendredi, Freeze Corleone était de passage à l’inauguration de l’ouverture du magasin Off White à Paris et a interprété les singles “Hors ligne”, “Desiigner” ainsi qu’une nouvelle version de ce morceau avec un petit changement notable. Il a modifié les paroles en passant de “Je suis partout comme Arouf” à “Tous les jours, f**k Arouf” avant de dévoiler aujourd’hui le clip réalisé par Nada Frikha sous la forme d’un dessin animée avec cette modification.

Une changement de phrase pour tacler Arouf après l’avoir dédicacé

Le rappeur français n’a visiblement pas apprécié les récentes accusations à l’encontre du jeune homme qui a tenu des propos racistes et fait des avances à des filles mineures sur Internet. L’affaire avait fait scandale en début d’année pendant plusieurs jours même s’il avait nié les faits. Cette version du single devrait bientôt être disponible sur les plateformes de streamings, “Vous voulez la version du clip sur les plateformes ?” a tweeté Freeze Corleone après la mise en ligne du clip qui ne devrait pas manquer de faire réagir Arouf Gangsta pour exprimer cette fois ci sa déception.

La première de version est d’ailleurs l’un des plus gros succès de l’album LMF, en effet Freeze Raël cumule plus de 18 millions d’écoutes sur Youtube, plus 30 millions de streams et a été certifié single de platine le mois dernier.