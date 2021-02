Freeze Corleone et Seth Gueko réunis par Vladimir Cauchemar pour une grosse connexion

Alors qu’il a enchainé les featurings l’année dernière, Freeze Corleone débute 2020 avec une nouvelle grosse collaboration inédite en compagnie de Seth Gueko et Vladimir Cauchemar sur le morceau “Les professeurs” extrait du prochain projet de l’artiste masqué avec une la tête de mort.

Vladimir Cauchemar a teasé cette connexion au courant de la semaine sur les réseaux sociaux en dévoilant un court extrait du single alors que Freeze Corleone et Seth Gueko avaient déjà été aperçus ensemble en studio au mois de juin dernier sur une photo postée sur Instagram, cette collaboration vient donc d’être confirmée et est disponible en écoute sur les plateformes de streaming depuis ce vendredi.

En plus de ce featuring, Vladimir Cauchemar a également enregistré une collaboration avec Laylow et Rim’K dont le clip devrait arriver très prochainement. Freeze Corleone de son côté continue ses nombreuses connexions alors qu’il a récemment été élu deuxième rappeurs français le plus invité en featuring l’année passée, devancé par Leto.

En plus de son album “La Menace Fantôme“, il avait collaboré en 2020 avec Sazamyzy (Braquage à l’africaine 5), Jolly (Zone 51), RAS (O.J Simpson & LPDLD), Zuukou Mayzie (Qui-Gon Jinn), Norsacce Berlusconi (4 saisons), Afro S (Nino Brown), La F (La violence), Zesau (Anarchie), Kozi (Unstoppable), Guy2Bezbar (TPM), Negrito (Purge 5), Django (S/O le Flem), Slim C (Serpents & Renards), Gazo (DrillFR 4), Koba LaD (7 sur 7), Kaaris (IRM), Nahir (Moneygram) et enfin fin d’année avec Alpha Wann (NY à fond).