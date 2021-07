Ikbal en froid avec son frère Rohff ? Il répond sincèrement !

Rohff en clash avec frère ? Il fait passer un message !

Entre Ikbal et Rohff, la rumeur d’un différend a circulé sur les réseaux au mois de février dernier lorsqu’un compte fan d’Housni avait eu des propos contre l’ancien membre du groupe TLF d’une embrouille opposant les deux frères. Ce dernier s’était exprimé pour faire taire les détracteurs et vient de revenir sur cette affaire d’une interview pour Rapunchline.

Lors de cet entretien I.K s’est exprimé sur son grand retour, ses erreurs, sur sa vie privée, comment gérer la musique et la famille en même temps, son influence sur certains artistes, son incarcération à 16 ans. Le rappeur a livré son avis sur la nouvelle génération du rap et notamment Ninho ou encore son nouvel album. Il a parlé de sa relation avec son frère Rohff afin de répondre aux rumeurs d’une embrouille entre eux pour faire passer un message.

Ikbal fier de son frère, démonte les comptes fans

Il y a plusieurs années Rohff et Ikbal ont travaillé ensemble, mais ils ont désormais pris une certaine distance artistique. La rumeur d’une tension a récemment circulé. I.K est revenu sur leur relation, tout d’abord, il a expliqué que le début de sa carrière était impacté par le fait d’être le frère d’Housni notamment concernant les clashs et a confié avoir subi un boycott. Il a ensuite ajouté que leur embrouille est “une affaire de famille…il ne faut pas tout mélanger” tout en dénonçant qu’il a été affecté par les attaques des comptes fans sur les réseaux de l’auteur du tube “Qui est l’exemple ?” avant de conclure qu’il est fier du succès de son frère.

Concernant les comptes fans de Rohff, Ikbal fait référence à l’affaire du début d’année avec son message dans une story pour répondre à une rumeur le concernant. “Un jaloux de la carrière de Rohff, ça date pas d’hier. Tout le monde voit qu’il a pris la grosse tête alors qu’il n’a jamais percé. Juste buzzé sur un ou deux sons. Capable de faire des alliances avec l’ennemi, prêt à tout pour nuire à l’image de Rohff comme quand il était parti chez OKLM” avait déclaré un fan en donnant son opinion sur I.K. Ikbal avait décidé de réagir ouvertement à l’époque pour faire taire les critiques.

“J’ai peur que du tout puissant et lui il n’aime pas ceux qui attisent les discordes dans une famille. Jamais envié qui que ce soit sur cette terre mise à part les hommes de paix, les plus pieux. Toujours été débrouillard de la street à la musique. On attend rien, on accroche personne…” avait-il répondu à l’époque.