Naps prend le micro à Rohff en plein show pour reprendre un classique

A l’occasion de la réouverture des discothèques Naps et Rohff ont fêté l’événement sur scène pour le plus grand bonheur des fans des deux rappeurs français. Ils ont comblé le public avec une prestation réussie et la reprise d’un classique du rap français.

En 2018, Housni et le rappeur Marseillais se sont rencontrés lors d’un séjour en Thaïlande, ce dernier s’est affiché à cette occasion en train de reprendre le morceau “Sincère” extrait de l’album “La Fierté des Nôtres” dans une vidéo publiée sur Instagram. Les deux artistes ont ensuite collaboré ensemble pour la première fois à l’été 2019 sur le single “C’est la guerre” issu du double album « On est fait pour ça » de l’interprète de “La Kiffance“.

Rohff et Naps enflamment le dancefloor

Les deux rappeurs se sont une nouvelle fois retrouvés pour un showcase à Marseille dans une boite de nuit de la ville. Des internautes ont posté des vidéos de la soirée, sur les images Naps et son compère Rohff ont mis le feu et ont notamment repris le hit “En Mode” d’Housni extrait de l’album “Au-delà des limites” sorti en 2005.

Le public survolté

Leur performance sur scène en compagnie de A2L et YL a ambiancé le public heureux de pouvoir assister de nouveau à un concert après des longs d’interdiction en raison de la crise sanitaire en France.

