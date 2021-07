Alkpote donne enfin la réponse que le public attendait sur Bigflo & Oli

Présent dans le rap game depuis plusieurs années, Alkpote a récemment sorti son cinquième album de sa carrière avec “Ogre” avec une collaboration improbable en compagnie de Bigflo et Oli. Un opus dont le rappeur Parisien a assuré tout la semaine passée la promotion dans l’émission Planète Rap, interrogé par Fred Musa, il s’est exprimé sur cet étonnant featuring.

Dans l’émission animée par Fred Musa, Alkpote s’est fait raser la tête en plein freestyle mais a aussi accepté de répondre en direct aux questions des auditeurs de Skyrock. L’un d’eux a questionné l’ancien membre du groupe Unité 2 Feu afin de savoir ce qu’il pense vraiment du duo des deux frères Ordonez.

Alkpote se confie franchement sur Bigflo et Oli

“J’aime beaucoup Bigflo et Oli,je les respecte d’avoir ramené leur père ici dans Planète rap. Si j’avais pu faire la même chose, j’aurais emmené mon père, ma mère, toute ma famille donc respect à Bigflo et Oli” a-t-il répondu en faisant l’éloge des deux rappeurs français. “Gros bisou à Bigflo et Oli, Leur daron et leur daronne” a-t-il ensuite ajouté pour conclure la séquence.

Il y a quelques années Alkopte avait tenu des propos très critiques contre les deux artistes Toulousains en comparant les deux rappeurs à des petits garçons mignons qui invitent leur papa à la radio avant d’ajouter qu’il ne vaut pas les entendre. Il a finalement décidé de les inviter pour poser sur le single “Que du buzz“.

En effet dans la tracklist des 19 morceaux de son nouvel opus, Alkpote a réservé une surprise aux fans avec la liste des invités. Mister V, Alonzo ou encore Chily ont participé au projet mais ce sont les noms de Bigflo et Oli qui ont interpellé les auditeurs. Une connexion avec le duo Toulousain étonnante car en plus de sa déclaration critique envers eux, ils ont un style musical et un public totalement différents.