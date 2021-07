Koba LaD coursé par la police avec son avocat : “On ne s’est pas fait pété”

En marge de la promotion de son dernier projet en date, “Cartel Vol. 1”, Koba LaD a confié une étonnante anecdote sur jeune carrière au média Rapelite lorsqu’il a fait une course poursuite sur l’autoroute avec la police en compagnie de son avocat.

Après la parution de sa nouvelle mixtape son avant dernier projet avant la fin programmée de sa carrière et sur laquelle il a invité plusieurs rappeurs comme Landy, SDM, Guy2bezbar, Laylow, Frenetik, Gianni, Oboy, Gazo ou encore ZKR, Koba LaD a fait le tour des médias pour présenter “Cartel Vol. 1” afin d’en assurer la promotion auprès des médias. L’artiste originaire du 91 a notamment accordé une interview a Rapelite, « J’ai fait une course poursuite sur la A13 avec mon avocat » a-t-il révélé lors de cet entretien.

Koba LaD a choqué son avocat

En effet le jeune rappeur français a décrit une histoire assez dingue qui s’est déroulée sur l’autoroute A13, à bord d’un bolide avec son avocat à ses côtés dans le véhicule, il s’est fait courser par les forces de l’ordre au volant de sa voiture. « J’ai fait une chasse avec mon baveux. On sortait du tribunal de Rouen, il était dans la voiture et gyro chasse, il était dans la voiture, il était choqué Maitre Ben David. » a déclaré mort de rire Koba LaD avant de continuer de raconter. « Depuis, il me voit en 3D. Mais au calme, on ne s’est pas fait pété, j’ai fait toute l’A13. ».

