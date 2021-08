Kaaris se paye un nouveau bolide : une magnifique Lamborghini

Kaaris apprécie les gros bolides et n’hésite pas à l’afficher ouvertement comme dans la récente story de son compte Instagram. Le rappeur de Sevran vient en effet de se payer une splendide Lamborghini qu’il vient de présenter à ses fans sur le réseau social.

Kaaris aime les belles voitures de sport

Après avoir dévoilé, le clip réalisé par Fanatik Prod du single Hallyday produit par Boumidjal X et Holomobb qui cumule plus de 1,4 millions de visionnages sur Youtube dans lequel il se met en scène sur une Harley-Davidson et rend hommage à Johnny Hallyday décédé il y a un peu plus de trois ans. Riska a assuré la promotion de la vidéo sur Instagram ces dernières semaines avant de prendre visiblement quelques jours de repos et de se faire plaisir avec sa dernière acquisition.

En effet l’artiste Sevranais a posté tout d’abord une story dans laquelle il s’affiche dans un bureau d’une concession pour se payer une voiture et a opté pour le choix d’une Lamborghini, « Lambo » a-t-il légendé. Un magnifique bolide que Kaaris a ensuite affiché dans une autre séquence dans laquelle les internautes peuvent découvrir en vidéo le véhicule, le rappeur Sevranais a choisi un modèle de couleur jaune.

Pour fêter l’événement, Riska a emmené sa Lamborghini à la plage, « Bamos à la playa » a-t-il commenté dans la story de son profil suivi par plus de 3 millions d’abonnés pour présenter les images de son bolide. L’auteur du classique Zoo s’était déjà offert récemment une Porsche Panamera et a donc visiblement décidé de s’offrir une autre voiture de sport avec ce bolide de la marque italienne dont il n’a pas révélé le prix.

