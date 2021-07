Kaaris en motard braqueur, il s’inspire de Johnny Hallyday

Kaaris se met en scène dans la peau d’un motard braqueur sous la forme d’un court métrage dans son nouveau clip réalisé par Fanatik Prod en hommage à Johnny Hallyday de son dernier single intitulé tout simplement “Hallyday” produit par Boumidjal X et Holomobb.

Le nouveau tube de Kaaris pourrait bien tourner dans toutes les radios

Le rappeur Sevranais est très actif ces derniers mois, après l’album 2.7.0 paru au mois de septembre 2020, Riska a enchainé au mois de mars 2021 avec la réédition du projet, Château Noir. Il est déjà de retour avec un nouveau morceau qu’il avait teasé sur son compte Instagram en annonçant le nom de cette chanson tout en publiant plusieurs visuels ainsi que des images du tournage du clip ce qui lui avait même valu de se faire taquiner par Booba.

“2021 c’est ma p*** Hallyday arrive juste pour le plaisir des oreilles Le complot est signé acté ca va faire mal bientôt” avait lancé sur le réseau social pour faire monter la pression et susciter l’engouement des fans avant la sortie du single vendredi dernier qu’il a décidé d’accompagner avec son clip disponible sur Youtube. La vidéo cumule plus de 500 000 vues en deux jours d’exploitation. Pour ce retour, Kaaris dévoile un son avec une instru aux sonorités différentes de qu’il a pris pour habitude de réaliser dans sa carrière. Le rappeur de Sevran pose deux couplets sur une mélodie de guitare avec un pré-refrain et un refrain le tout en utilisant l’Auto-Tune.

