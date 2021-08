Sadek : son échange insolite avec Sarabia après sa célébration

Un bel échange entre Sadek et Sarabia après le geste du joueur sur son but similaire à la gimmick du rappeur.

Un geste similaire à celui du rappeur

En plein clash avec Leto suite à ses révélations manque de reconnaissance pour l’avoir mis en avant, Sadek n’a pas manqué de réagir au geste de célébration de Pablo Sarabia après son but face au Racing Club de Strasbourg au Parc des Princes.

Des nombreux rappeurs français sont proches des joueurs de football et certains dédicacent parfois les artistes comme Paul Pogba pendant l’Euro 2020 après son but contre la Suisse en faisant le geste du double rotor de Kaaris. Riska avait apprécié cet hommage et l’avait remercié sur les réseaux. Suite à son but pour la victoire du PSG face à Strasbourg -(4-2) pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 samedi dernier, Sarabia a célébré cela en réalisant un pied de nez une moquerie consistant à mettre son pouce sur son nez ainsi qu’un salut militaire.

A découvrir également : Leto répond aux attaques de Sadek qui réplique et le termine !

Sadek soutient Sarabia

Quelques heures après la rencontre, Sadek a ensuite posté dans une story de son profil Instagram une photo de cette célébration de Sarabia tout en ajoutant un émoji cœur et en mentionnant le joueur du PSG car il s’affiche également parfois en faisant une gimmick avec le même geste. L’international espagnol a apprécié la dédicace et a relayé la publication sur son compte. Cet étonnant échange entre eux a bien fait rire les internautes sur Twitter qui se sont amusés du fait que le rappeur imagine peut être que le milieu offensif lui a réellement dédié cette célébration.

“Je pense qu’il y a une grosse incompréhension, Sarabia fait cette célébration depuis, Sadek a dû croire que c’était pour lui et Sarabia il a dû voir qu’il est certifié donc il l’a partagé en pensant qu’il kiff sa célébration”, “100% Sadek il croit Sarabia il l’a reprit pour sa célébration”, “Moi qui pensais avoir tout vu dans cette vie. On est sur un des crossover les plus étranges de l’histoire” peut-on lire dans les commentaires.

A lire aussi : Sadek, très énervé, insulte violemment Leto !