Dosseh se moque de l’arrêt des contenus obscènes sur OnlyFans

Dosseh ne manque pas d’humour, il s’est amusé à troller ouvertement certains utilisateurs de la plateforme OnlyFans suite à l’annonce de la mise en place d’une censure pour l’arrêt des contenus à caractère se*uel. Cette décision radicale pour bloquer le partage des publications jugées « trop obscènes » sera appliquée à partir du 1er octobre prochain.

Ces derniers mois le site Onlyfans a connu une forte augmentation de trafic, devenant de plus en plus populaire auprès du public. La plateforme propose aux internautes d’accéder à un contenu souvent à caractère porn*graphique, des vidéos, des photos via un service d’abonnement payant. Depuis 2020, le service a explosé avec plus de 130 millions d’utilisateurs inscrits, des stars tel que Tyga ou Cardi B ont créé des comptes sur l’application ainsi que des influenceurs pour proposer des contenus inédits réservés au plus de 18 ans.

Dosseh s’amuse de l’interdiction d’Onlyfans

“Afin d’assurer notre fonctionnement dans la durée et de continuer à héberger une communauté inclusive de créateurs et de fans, nous devons faire évoluer nos règlements. Ces changements sont nécessaires pour nous conformer aux requêtes de nos partenaires financiers et services de paiement en ligne”, vient d’annoncer l’entreprise. Les créateurs auront toujours la possibilité d’afficher de la nudité selon les règles de la plateforme mais l’annonce du service d’abonnement au contenu photo et vidéo généralement porn*graphique de ne plus autoriser le partage des contenus explicitement obscènes a eu l’effet d’un coup de tonnerre auprès des utilisateurs.

Ces derniers devront faire preuve d’imagination pour poster un autre type de contenu afin d’être en conformité avec le règlement tout en innovant pour garder les abonnés. Cette situation a fait rire Dosseh sur son compte Instagram en se moquant des personnes rémunérées par ce service, “Y’en a j’espère ça a mis des lovés dans un PEL.“ a-t-il commenté.