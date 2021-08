Sadek démonte Nabilla, Maeva Ghennam, Carla Moreau et Milla Jasmine

Nabilla, une planteuse de couteau…

Sadek est toujours aussi énervé contre les influenceurs français résidant à Dubaï et a trouvé des cibles avec Nabilla, Maeva Ghennam, Carla moreau et encore Milla Jasmine. Après Twitter, Instagram ou encore Snapchat c’est sur son compte TikTok suivi par un peu plus de 70 000 internautes qu’il a sévi cette fois-ci dans une vidéo humoristique pour tacler les stars de la téléréalité, elles ne devraient pas vraiment apprécier.

Sadek ne manque pas d’humour

Très remonté contre les influenceurs, Johnny Niuuum n’arrête pas depuis quelques jours d’adresser des piques sur les réseaux sociaux. Le rappeur français s’est embrouillé avec Carla Moreau, Milla Jasmine ou encore Dylan Thiry, même si avec ce dernier le conflit c’est rapidement arrangé avec les autres des échanges tendus ont eu lieu sur la toile. Pour en remettre une couche, Sadek s’est ouvertement moqué de plusieurs influences dont Nabilla, elle s’est fait insultée de grosse planteuse de couteau.

Les influenceuse prennent cher !

Sadek ne s’arrête plus, Nabilla, Maeva Ghennam, Carla moreau et Milla Jasmine en ont fait les frais dans sa dernière vidéo mise en ligne sur Tiktok avec la légende “Elles ont toutes un prix”. Le rappeur du 93 a notamment déclaré que la maman de Milann était une planteuse de couteau en faisant référence à la fameuse altercation de la jeune femme de 29 ans avec son mari Thomas Vergara lorsqu’elle l’avait gravement blessé d’un coup de couteau. Nabilla avait passé quelques semaines en prison suite à sa mise en examen pour ce geste avant d’être condamnée à 6 mois de prison ferme mais en échappant à un retour en détention grâce à un aménagement de peine.

Une mésaventure que Sadek n’a pas manqué de lui rappeler pour s’en prendre à elle. Il a aussi comparé Carla Moreau à Hermione Granger de la série romanesque Harry Potter et a traité Maeva Ghennam de traîtresse.