Sadek prend la place de Kaaris dans l’octogone contre Booba, c’est chaud

Le clash est lancé entre Sadek et Booba, la tension monte très sérieusement entre les deux rappeurs depuis quelques heures. Le rappeur du 93 a sévèrement insulté B2O à plusieurs reprises et valider fortement l’idée de monter sur le ring dans un combat de MMA pour régler les comptes entre eux comme en 2019 lorsque Kopp voulait mettre fin au clash avec Kaaris dans l’octogone pour un face à face qui ne s’est pas fait finalement.

Booba s’est donc trouvé un nouvel adversaire de taille, Sadek ne lâche rien, tout est parti des critiques de ce dernier cité contre les influenceurs à Dubaï, des propos qui ont ensuite donné lieu à un affrontement virtuel entre eux. L’interprète du titre “Ratpi World” a ensuite pris la parole pour démontrer qu’il agit de la même manière sur les réseaux sociaux que ceux qu’il critique comme pour son placement produit pour une marque de matelas. Le tension est ensuite montée très rapidement entre eux.

Je ferais l’octogone, il ne faut plus reculer

Sauf que Sadek ne s’est pas démonté, il a répondu sur son compte Snapchat et de façon virulente. “Le vioc, le chauve, réveille toi. Toi tu t’en bas les coui**es, ta daronne est riche, moi si je peux ramener un matelas chez ma daronne, je le fais. Réveille toi le vioc, on s’en bat les coui**es de ta vie, trou du cu*” a-t-il déclaré sans aucune retenue contre Booba . Il a ensuite poursuivi sur Twitter, “Les amis, je ne suis plus bloqué dans mon pull depuis 3 ans. Je ferais l’octogone avec Booba. Il l’a proposé, il ne faut plus reculer maintenant”. Les deux rappeurs se sont ensuite envoyés plusieurs piques sur les réseaux par publications interposées.

Le tout s’est conclu par l’organisation d’un octogone, des internautes ont provoqué Booba pour monter sur le ring régler cette affaire. “Octogone sans-grec, t’es chaud Johnny ?!” a lancé le DUC. “Je suis super chaud, fils de pu*e de vioc” a répliqué Dek-Sa dans la foulée visiblement partant pour se battre avec B2O avant d’ajouter “Les amis, je ne suis plus bloqué dans mon pull depuis 3 ans je ferais l’octogone avec Booba il l’as proposer il ne faut plus reculer maintenant.”.

Reste à voir s’ils sont réellement sérieux ou s’il s’agit là simple coup de buzz comme avec Kaaris même si l’auteur du tube Boulbi était à l’époque partant pour le combat.