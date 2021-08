L’influenceur Dylan Thiry veut se battre contre Sadek dans l’octogone

La guerre est déclarée entre Sadek et les influenceurs français de Dubai, après les réponses fracassantes de Milla Jasmine c’est Dylan Thiry qui a décidé de se défendre et de provoquer le rappeur dans un combat dans l’octogone. L’artiste du 93 reproche notamment à ces derniers d’arnaquer les internautes sur les réseaux, il n’apprécie pas les méthodes pratiquées pour faire de l’argent, ses propos ont suscité une vague des réactions depuis ce dimanche.

Article lié : Sadek pète un plombs face aux influenceurs à Dubaï, Milla Jasmine réplique

Octogone, je te prends quand tu veux ou tu veux

L’une des réactions ayant fait le plus de bruit est celle de Dylan Thiry, suivi par plus de 900 000 personnes sur Instagram, le jeune homme s’en est pris sévèrement à Sadek avant de le défier dans un combat dans l’octogone à la manière de Booba et Kaaris il y a quelques années pour régler leur clash mais l’événement n’avait finalement pas eu lieu suite désistement de Riska.

J’ai vu ce que t’as dis dans ta story, écoute t’es tellement gros que si je saute sur toi y a des côtes de porc qui sortent de ton c*l…” a déclaré l’influenceur avant de le provoquer pour se battre. “Octogone, je te prends quand tu veux ou tu veux, après on verra si t’auras encore la bouche grande ouverte frérot” a-t-il déclaré.

Ils ont finalement fait la paix

Après ses propos virulents, Dylan Thiry a apaisé les esprits en exprimant des regrets sur sa déclaration dans une seconde vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il s’excuse de s’être ouvertement emporté et a demandé à Sadek de venir le rencontrer pour s’expliquer en face à face.

Le rappeur a assumé, il s’est donc ensuite justifié face à Dylan et un autre influenceur, une photo des trois a été postée sur Internet, ils se sont serrer la main pour faire la paix. Par contre le clash entre l’artiste du 93 et Milla Jasmine ne semble pas prêt de s’apaiser, ils ont multiplié les échanges virulents depuis hier.

A lire également :

Dylan qui propose un octogone à Sadek je vais mourir 😭 pic.twitter.com/MxlAgau7pG — Zohra Pookie (@Zohrapookie) August 22, 2021