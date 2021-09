Sadek finit le clash avec Booba et annule son disstrack, B2O refuse

Sadek ne veut pas être la pu*e à buzz de Booba, il met un terme à son différend avec Kopp mais ce dernier n’est pas du même avis et poursuit les hostilités pour le moment. Après plusieurs jours avec des échanges virulents et des insultes sur les réseaux ainsi que la possibilité d’une rencontre physique prochainement à Dubaï, Johnny Niuuum a subitement annoncé qu’il abandonne ce clash sauf que l’ancien rappeur du groupe Lunatic n’est pas vraiment en accord avec cette décision.

Alors que la température commencée à monter très sérieusement entre Booba et Sadek avec l’organisation d’un face à face entre les deux rappeurs aux Emirats Arabes Unis à l’occasion d’un showcase B2O. Dek-sa a même fixé le lieu de cette rencontre avant de présenter un morceau clash contre son rival intitulé « Elie-zabeth » avec le visuel de ce single mais sans donner de date de sortie. Un titre sous forme de disstrack inspiré par le prénom du rappeur originaire de Boulogne-Billancourt, Elie Yaffa.

Tu décides pas quand ça s’arrête affirme B2O

Rebondissement, ce lundi, Sadek a finalement déclaré sur Twitter, “Fini le clash” avec un émoji coeur suivi d’un second tweet pour se rétracter au sujet de la sortie de ce fameux morceau. “Non ça va à l’encontre de mes principes je préfère continuer à faire mes petits stream avec ma vraie musique que devenir une pu*e à buzz des réseaux, c’est la dernière fois que j’en parle” a-t-il répondu à la question d’un internaute, “Tu sors pas le son ?”.

Un choix que Booba n’approuve pas, il a posté une vidéo de Sadek en train d’expliquer qu’il stoppe le clash pour suivre le chemin de l’apaisement, “Je ne parlerai plus jamais de cette histoire. Il peut faire tout ce qu’il veut ça ne m’intéresse plus” a-t-il affirmé. Booba de son côté veut entendre le titre « Elie-zabeth » et a déclaré “Bah alors Mamadou!!!!! Ah non non non on veut le son!!! NOUS VOULONS LE SON!!!” avant d’ajouter que ce n’est pas lui qui décide de la fin de l’embrouille. “C’est le maturiteeyyy c’est le regretteeyyy. On assume plus Bourguibah? Prends ton xanibar et portes tes coucougnettes. Allez ressaisis-toi. Tu décides pas quand ça s’arrête.” a conclu le DUC.

Fini le clash ❤️ — sadek (@Sadekniuum) September 13, 2021

Non ça va a l’encontre de mes principes je préfère continuer à faire mes petits stream avec ma vraie musique que devenir une pute à buzz des réseaux , c’est la dernière fois que j’en parles 🤗❤️❤️❤️ https://t.co/Oh2WO14VpH — sadek (@Sadekniuum) September 13, 2021