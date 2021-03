Jean Messiha défie Kaaris et Booba de se réunir dans TPMP, Riska le dézingue

Kaaris, Médine et Booba, Jean Messiha est devenu la nouvelle cible des rappeurs français depuis son passage dans Touche Pas A Mon Pose il y a dix jours, l’ancien membre du Rassemblement National voulait débattre avec le Boss du Rap Game mais s’est fait “expulser” de l’émission par ce dernier au bout de quelques minutes, depuis cette intervention télévisée la situation s’est encore tendue suite au dernier single de Riska.

En effet le rappeur Sevranais vient de présenter le premier extrait de la réédition de son dernier album “2.7.0” avec le morceau “Château Noir” produit par Therapy dans lequel il lâche la phrase “J’tire sur de l’Amnesia, sur un nèg*e de maison fuck un Jean Messiha“, une pique virulente contre le politicien. Rivaux dans le rap game avec un clash qui dure depuis plusieurs années maintenant, Kaaris et Booba viennent de se faire un ennemi commun et sont d’accord sur le traitement à accorder envers l’homme politique, Jean Messiha.

Cette référence de Kaaris n’est pas anodine, Jean Messiha d’origine égyptienne se proclame “Français de souche par naturalisation” est un ancien adhérent du Front National, devenu par la suite Rassemblement National qu’il a quitté l’année dernière. Le Dozo le compare à un nèg*e de maison de l’époque de l’esclavage lorsque des régisseurs d’origine africaine accompagnaient le propriétaire pour porter des actions contre la communauté noire.

“J’apprends ce matin qu’un autre faquin gargouilleux et fétide, ci-devant @KaarisOfficiel1, me cite dans sa dernière chanson : « je tire sur un nègre maison fuck un Jean Messiha ».

Je les obsède. J’ai réglé le compte de @booba. Ce soir je répondrai à ce babilan pétuneux. Patience.” a réagi Jean Messiha sur Twitter à ce tacle de Kaaris qui a ensuite répondu en l’insultant sur son compte Snapchat en postant une capture d’écran du tweet en question avec la légende “Pleure grosse mer*e de vendu raciste, tu dégoutes, t’es le pire bug qui existe vilain“.

Sauf que Jean Messiha n’a pas lâché l’affaire, encore invité par Cyril Hanouna ce vendredi soir dans TPMP, il s’est exprimé sur cette nouvelle polémique en ayant un débat très tendu avec Gilles Verdez sur les paroles du titre “Château Noir” avant d’inviter les deux rappeurs français Booba et Kaaris dans l’émission pour débattre avec lui, “Je défie @KaarisOfficiel1 @booba et tous les rappeurs haineux de la France à venir débattre avec moi ici #Kaaris, viens je vais t’apprendre ce qu’est la France et les Français Que tu puisses ensuite le transmettre à notre jeunesse sans repères” a-t-il déclaré sur Twitter en postant l’extrait vidéo de son passage télé. Le Dozo et B2O n’ont pas encore répondu à cette proposition mais il est peu probable que l’un d’eux accepte.