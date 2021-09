Nekfeu, Orelsan, Vald, Alpha Wann : la connexion qui fait fantasmer enfin réelle

Une collaboration inédite entre les punchlineurs entre Nekfeu, Orelsan, Vald et Alpha Wann aurait l’effet d’une bombe sur le rap français ! Ce featuring entre les quatre rappeurs français en fait rêver plus d’un mais n’a malheureusement jamais eu lieu mais le Youtubeur PNL World vient de nous offrir un mash-up encore une fois très bien réalisé entre ces artistes dans un nouveau mix de qualité.

Nekfeu, Orelsan, Vald, Alpha Wann réunis sur un remix de dingue !

Suivi désormais par plus de 140 000 abonnés PNL World vient encore de réaliser une nouvelle prouesse, après les remixes “Minotaure” avec Dams et, SCH, “Nouvel Ordre” avec Freeze Corleone et Vald, “Nwaar Ekip” avec Dems et le rappeur du 667 et encore des nombreux mash-ups de PNL, le Youtubeur a encore frappé très fort. Dans ce nouveau mashup disponible sur YouTube intitulé N.O.V.A ce sont Nekfeu, Orelsan, Vald et Alpha Wann qui sont à l’honneur et cette réalisation risque de donner des idées aux 4 rappeurs présents sur ce remix toujours aussi déconcertant de réalisme.

Pour cette production, PNL World a utilisé les audios de “Mal Aimé” pour Nekfeu, “Elle viendra quand même” et “Raelsan” pour Orelsan, de “R5 et Murcielago” et “Paire de Prada” pour Alpha Wann puis enfin de “Si j’arrêtais” et “Gotaga” pour Vald. Le tout en réunissant plusieurs images des clips des différents rappeurs dans la vidéo sur laquelle le flow des artistes se mélange comme toujours parfaitement sur cette création vraiment originale qui vaut le détour pour tout amateur de rap français.