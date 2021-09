Damso et SCH réunis en musique, c’est une dinguerie !

Un internaute crée un incroyable mashup génial entre Damso et SCH ! Le S et Dems n’ont jamais collaboré ensemble mais ce featuring fait rêver les auditeurs, la chaine Youtube PNL World vient de réaliser ce souhait des fans d’un morceau en commun des deux rappeurs francophones. Le résultat surprenant est vraiment très réussi et pourrait bien donner des idées à ce duo encore inédit même si cela n’est pas d’actualité pour le moment.

SCH et Damso sur un mash-up explosif absolument bluffant

Avec plus de 130 000 abonnés, le Youtubeur PNL World a fait le buzz il y a quelques mois avec un mash-up extraordinaire entre Damso et Booba réunissant notamment les morceaux “Ultra” et “Passion” extrait de “QALF Infinity“. Malheureusement B2O n’a pas apprécié ce mix et a fait supprimer la vidéo de Youtube tout en exprimant son mécontentement. Le vidéaste a ensuite encore fait parler de lui il y a trois semaines avec un mash-up entre Freeze Corleone et toujours le rappeur Belge récoltant près de 300 000 vues ainsi que l’éloge des internautes.

Il y a quelques jours, PNL World a annoncé sur ses réseaux son retour avec un nouveau mix inédit qui a rapidement suscité l’engouement du public. C’est cette fois-ci un mix entre Damso et SCH qui a attiré l’attention des auditeurs, le flow des deux rappeurs se mélange parfaitement dans cette création originale. La vidéo nommée “Minotaure” reprend les différents passages des titres “Mosaïque solitaire”, “J Respect R”, “VANTABLACK”, “Une Âme pour Deux”, “Nwaar Is The New Black” et l’intro de l’album Lithopédion de Dems. Du côté du rappeur Marseillais, vous pouvez retrouver des extraits des morceaux “Petit Cœur”, “Fournaise”, “Poupée Russe”, “Mannschaft“, “John Lennon” et “La nuit”. Des extraits des couplets du Belge sur les singles “Noche” avec Lacrim, “But en or” avec Kalash Criminel et “R9R-LINE” avec Laylow figurent également sur la piste audio.

