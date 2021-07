Damso et Freeze Corleone réunis en musique, c’est de la bombe !

Le mash-up de rêve entre Damso et Freeze Corleone de PNL World !

Avec plus de 110 000 abonnés, la chaine Youtube PNL World avait fait sensation au mois de mai avec un mash-up très réussi entre Booba et Damso avec les titres “Passion” issu de “QALF Infinity” et “Ultra” extrait de l’album du même nom de Kopp, c’est cette fois ci un mix entre Freeze Corleone et Dems qui a attiré l’attention du public.

Le remix des morceaux entre le rappeur Belge et B2O avait connu un tel succès que la vidéo avait rapidement dépassé les 500 000 vues sauf que le DUC n’avait pas vraiment apprécié ce mash-up. Il avait donc décidé de le faire supprimer de la plateforme au grand regret de son auteur alors que cette réalisation de PNL World a fait regretter aux fans les années durant lesquelles les deux rappeurs n’étaient pas encore en clash et pendant lesquelles ils ont collaboré ensemble à plusieurs reprises.

Le feat est attendu par les fans

Cette semaine l’artiste polyvalent qui réalise des remixes des singles de différents rappeurs français souvent avec réussite comme par exemple avec PNL et Daft Punk ou encore entre Damso et Vald, il a eu l’idée originale de réunir Freeze Corleone et Damso dans sa dernière vidéo mise en ligne sur Youtube.

Les auditeurs de rap rêvent d’une connexion entre Dems et le membre du 667 mais pour le moment ce featuring n’est pas d’actualité même si les deux artistes ont multiplié les collaborations ces derniers mois. PNL World nous offre donc tout de même un aperçu de ce que cela pourrait donner en réunissant plusieurs titres de Freeze Corleone (5) et Damso (3) pour un mashup étonnant ou le flow des deux artistes se mélange parfaitement.

Dans ce remix figure notamment la dernière version du titre “Freeze Real” que l’auteur de “La Menace Fantôme” vient de modifier pour clasher Arouf Gangsta à la place de sa dédicace présente sur la première version. Ce dernier a d’ailleurs réagi très énervé en le provoquant pour un tête à tête mais le rappeur n’a pas donné suite à cette déclaration.