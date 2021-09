Soso Maness : sa femme avait prédit un gros bide pour Zumba Cafew

Soso Maness s’est pris un gros coup de pression de sa femme

Au mois de juin, Soso Maness a fait retour en solo avec l’album « Avec le temps » sur lequel figure en featuring Jul, Gims, SCH et PLK. C’est la collaboration l’artiste d’origine polonaise et corse sur le single « Petrouchka » qui a connu le plus de succès en devenant l’un des tubes de l’été en France dont le clip vient de dépasser les 80 millions de vues. A l’occasion de la promotion de cet opus, il est revenu sur l’origine de son célèbre Zumba Cafew avec une étonnante anecdote.

C’est dans un entretien avec Mouloud Achour dans l’émission Clique diffusée sur Canal + que Soso Maness est revenu sur la conception de sa célèbre gimmick devenue culte sur le morceau Bande Organisée de Jul. « C’est une musique électro des années 2000, quand je sortais, c’était une gimmick qui faisait Samba Café Carnaval et je kiffais ça. » a-t-il commencé à expliquer sur son fameux Zumba Cafew avant de poursuivre, « Avec un pote à moi, quand on charbonnait, on s’appropriait ce samba café : regarde la meuf samba café. Le jour où on fait le track, je leur dis les gars venez avec nous, on crie samba café, mais ils étaient tous bourrés du coup ils ont crié Zumba Cafew ».

Ne fais surtout pas ça !

Le rappeur Marseillais a ensuite dévoilé l’avis de sa femme sur son couplet dans Bande Organisée à l’époque de l’enregistrement du morceau. A l’époque, celle-ci lui a formellement déconseillé de faire son Zumba Cafew, selon elle ça n’allait pas marcher. « Le jour où on fait Bande Organisée, Jul il nous envoie la prod donc on écrit tous, on essaye et on a rendez-vous au studio une demi-heure avant. Il n’y a personne autour de moi, j’ai écrit le couplet et il n’y a que ma femme en face de moi. » a-t-il révélé sur cette drôle histoire.

« Je lui dis : ‘écoute mon cœur, je vais faire ça : (…) Et ça fait Zumba Cafew, Cafew, Carnaval.’ Et je lève la tête et je la vois en fou rire, elle me dit : ‘Ne fais surtout pas ça, ça ne va jamais marcher, trouve quelque chose.’ Elle me met une pression monstre. « a conclu Soso Maness.