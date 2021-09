Soso Maness en live au Vélodrome, Petrouchka va mettre le feu au stade

Soso Maness est prêt à enflammer de le stade de l’Olympique de Marseille ! Après un été complet en tournée, un single de diamant en seulement 9 semaines (le troisième plus rapide de l’histoire en France) avec son tube de l’été “Petrouchka” sur lequel il a invité PLK et 2 disques d’or pour ses albums Avec le temps (2021) et Mistral (2000), le rappeur Marseillaise va se produire en live ce samedi 4 septembre dans le virage Nord du stade Orange Vélodrome de la ville phocéenne.

Ça va être la folie dans le stade de l’OM

Un évènement unique que Soso Maness a imaginé dans un lieu qu’il a longuement fréquenté en tant que supporter de l’OM, et où le refrain de son premier hit “So Maness” est né. Suite à des décalages de dates dues aux mesures gouvernementales, ce samedi 4 septembre 2021, venez enfin découvrir et célébrer Soso dans le stade Vélodrome avec ses guests surprise en live sur son terrain lors de cet évènement unique.

Soso Maness va retourner le vélodrome de Marseille ce week-end

Après le succès l’année dernière de son couplet avec le “Zumba Cafew” sur “Bande Organisée” de Jul, Soso Maness s’est révélé au grand public cet été avec le carton de Petrouchka. Le morceau a battu des nombreux records, il figure toujours dans le Top 10 des titres les plus écoutés sur les plateformes de streaming 3 mois après sa sortie et le clip totalise plus de 70 millions de vues sur Youtube. Les places, pour cette performance unique, sont disponibles en quantité ultra-limitée. Infos et réservations pour vivre une expérience de concert inédite à l’Orange Vélodrome sur le site www.orangevelodrome.com/events/.

Article lié : Soso Maness a retrouvé l’individu qu’il a frappé pour avoir insulté Jul