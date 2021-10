Kamelancien déteste « Validé » et dégomme la série

Le succès de « Validé » ne fait pas que des heureux. Kamelancien vient d’exprimer son avis très critique. Comme Booba et Soso Maness, le rappeur du Val-de-Marne n’apprécie pas la série réalisée par Franck Gastambide. Il a expliqué pourquoi tout en précisant n’avoir jamais regardé aucun épisode.

Kamelancien n’est clairement pas fan de la série

Depuis la sortie de son album « Le cœur ne ment pas » en 2015, Kamelancien s’est retiré du rap game avec comme unique apparition l’année dernière pour un featuring avec Kofs sur le single « Un mec plein » extrait du projet de ce dernier intitulé « Santé et Bonheur« . La prise de position de l’auteur du titre « Le charme de la tristesse » est très claire, il ne cautionne pas les clichés de la série « Validé ».

Le rappeur dénonce les clichés et la récupération

« Je n’ai jamais et ne regarderai jamais un épisode de ‘Validé’. Je suis anti clichés et je déteste la récupération. Continuez à vous faire anesthésier l’esprit. Vous êtes des proies faciles. Après ça vient critiquer les hommes d’honneur » a déclaré Kamelancien sur son profil Snapchat alors que la série diffusée sur Canal Plus fait un énorme carton auprès du public et la saison 2 se dirige vers le même succès mais elle ne fait toujours pas l’unanimité chez les rappeurs français.

Visiblement touché par les critiques, Franck Gastambide a confié récemment avoir contacté Soso Maness pour s’expliquer suite aux commentaires de ce dernier à son encontre sur sa série.