Booba a failli faire un remake d’Orly avec Dadju et DemDem

Booba prêt à se battre avec Dadju !

De passage à Paris avant de se rendre à Dubaï pour un showcase, Booba n’est pas passé loin de se retrouver en face de Dadju et Demdem. Une confrontation entre le frère de Gims, la femme du rappeur de la Sexion D’Assaut et Élie Yaffa de son vrai nom aurait bien pu avoir lieu à l’aéroport comme vient de le révéler ce dernier dans une vidéo d’une story Instagram.

Toujours aussi actif sur le réseau social avec le profil de La Piraterie, Booba poste des nombreuses stories chaque jour entre son actualité du moment ou ses nombreuses embrouilles et il vient de faire une étonnante rencontre ce lundi. En effet B2O a posté une vidéo filmée depuis son smartphone à l’aéroport avant de prendre l’avion pour aller aux Emirats Arabes Unis. Dans la séquence vous pouvez apercevoir DemDem et Dadju avec des bagages visiblement de retour d’un voyage, le DUC de Boulogne a commenté la scène pour faire part de sa déception de ne pas avoir croisé le duo en face à face.

Ça aurait pu chauffer salement entre B2O, Dadju et DemDem

“@dadju on vous a raté de peu toi et la sorcière!!! A 5 min près c’était bingo. Il est où le jet???!!! #lejourviendra” s’est amusé à ajouter en légende de sa publication Booba tout en mentionnant le compte de Dadju mais ce dernier n’a pas répondu à ce message dans lequel Kopp laisse entendre qu’il espère bien les retrouver un jour pour s’expliquer de vive voix. L’interprète de Boubli profite aussi de l’occasion pour démonter que DemDem et le Prince Dadj ont pris un vol régulier au lieu d’un jet privé comme Meugui l’affiche fréquemment sur ses réseaux.

Depuis plusieurs mois en matière de clash, Booba n’hésite plus à cibler les femmes des rappeurs, même la compagne de Dajdu en avait fait les frais au mois de janvier dernier ou encore celle de Sadek plus récemment. L’auteur du single « Reine » subit notamment les foudres de B2O depuis sa collaboration avec Rohff sur le titre « Sécurisé ». DemDem s’est elle encore fait tacler quelques heures après en s’affichant dans une brasserie des Champs-Elysées, « La pauvre, elle croit elle est dans une guerre de gang. On te cherche pas sale crasseuse on va faire quoi avec toi même Bogda! Reste concentrée ! Il est où le jet ? » a-t-il commenté avant de poursuivre en réaction à l’annonce de l’épouse de Gims de vouloir quitter les réseaux, « C’est pas toi qui décide ma cocotte » a conclu B2O qui ne compte pas laisser tomber ses attaques.