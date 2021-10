Booba avertit Ninho : « Tu vas te faire éteindre »

Ninho vient de prendre un gros tacle de la part de Booba ! Comme à son habitude Kopp n’hésite pas à exprimer ouvertement ce qu’il pense. Il n’a vraiment pas apprécié la dernière déclaration de N.I. au sujet de son prochain album ce qui lui a attiré les foudres de B2O. Passablement énervé, ce dernier n’a pas mâché ses mots.

Tu fais trop le fou à mon goût

La prise de position de Booba envers Ninho est assez ambiguë. B2O a souvent eu des propos élogieux pour le jeune rappeur du 91 mais avait confié au mois d’avril qu’ils ne vont jamais collaborer ensemble. Même s’il le décrit comme le meilleur rappeur de sa génération, Kopp déplore le fait que N.I. a travaillé avec ses rivaux comme Damso, Sofiane ou encore Dadju. « Quand on est le meilleur de sa génération, on devrait savoir que collaborer avec tant d’ennemis du DUC est forcément annulatoire. J’ai déjà refusé ce feat à plusieurs reprises et il n’aura jamais lieu. » avait-il confié à l’époque de cette déclaration.

Ninho avait réagi pour faire taire la rumeur d’un clash en s’affichant en train de s’ambiancer sur le single « Grain de Sable » de Booba. Quelques mois plus tard N.I a déclaré, « Avis au reste du monde : mon album sera le meilleur », réponse immédiate du DUC, « Ninho on te le souhaite et on fera mieux après ». Un message de soutien sans aucune animosité au contraire de sa dernière story.

Booba s’en prend à Ninho

En effet Maes a repris la précédente annonce de Ninho pour présenter son prochain album, ce dernier a répliqué pour lui mettre gentiment un petit coup de pression en affirmant que c’est lui qui va sortir le meilleur projet. Le rappeur de Servan a répondu avec humour mais Booba s’est immiscé dans l’échange et n’a pas était aussi tendre que son compère. « Tu fais un peu trop le fou à mon goût, ça m’agace. » a-t-il commencé à déclarer avant d’enchainer « Moi je te dis, tu vas te faire éteindre. Ce que Maes rappe, il le vit, pas comme toi. On sait même pas si t’as déjà fait une GAV. Et ça n’engage que moi, Maes n’a rien à voir avec ce post. ». « Maes > Ninho let’s fucking go!!!! » a-t-il conclu sa story.

Le Boss du Rap Game a poursuivi en postant une ancienne photo de lui en compagnie de Ninho dans les coulisses d’un de ses concerts avec le message, « Ce soir-là, t’étais dans mes loges, en geush, pas d’chico et je t’expliquais comme transformer un morceau en hit. Et là tu veux nous éteindre ! Il s’agit de doser, c’est tout. Force pour ton album, tu vas éteindre personne. Juste la lumière avant de dormir ».