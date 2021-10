Kaaris : la véritable raison de son feat avorté avec Rohff

Pour la première fois Kaaris et Rohff vont se retrouver sur morceau commun grâce aux nouveau projet de Jul baptisé le Classico Organisé. Les deux rappeurs figurent dans la longue liste des artistes Parisiens invités par le J sur cet album collaboratif. Après une connexion avortée il y a quelques années Housni et Riska ont donc enfin pu poser sur le même titre dans une collaboration inédite très attendue.

Pourquoi Kaaris n’a jamais collaboré avec Rohff ?

Lors de la sortie de l’album « 2.7.0 » de Kaaris en 2020, Rohff a affiché son soutien à Riska sur les réseaux sociaux. Le rappeur du 94 a publié à l’époque dans une story Instagram un extrait de l’écoute du morceau « Réussite » dans lequel on peut entendre l’artiste de Sevran chanter : « Il s’organise pour que je clash des mecs que j’connais pas. Allez tous vous faire encu*er, c’est vous qui m’connaissez pas. ‘On t’a donné d’la ce-for si tu dis non, pour toi c’est mort’. Personne va m’éteindre dans la street, personne va m’éteindre dans la ‘sique » le tout avec un emoji clin d’œil.

L’extrait fait référence au fait que Booba a demandé à Kaaris de clasher La Fouine et Rohff lorsqu’ils étaient encore proches avant le début de leur clash. Cette demande a d’ailleurs marqué le début de la discorde entre le Dozo et B2O ainsi que la fin de leur collaboration. Kaaris a toujours eu beaucoup de respect envers Housni et un an avant la parution de « 2.7.0 », il a dévoilé le troisième volet de « Or Noir » sur lequel aurait dû justement figurer le Padre Du Rap Game.

Jul réunit enfin Riksa et Housni

Malheureusement cette collaboration n’a pu se concrétiser. Il y a deux ans à l’occasion d’une interview pour la promotion de la sortie de « Or Noir part.3 », Kaaris s’est exprimé sur l’absence de Rohff dans la liste des invités de cet opus : « Il s’est rien passé du tout. On a fait un featuring ensemble et après, on s’est pas trop entendus sur le morceau. Je l’ai gardé pour moi. C’est tout. Rohff, c’est quelqu’un que je respecte beaucoup. Un artiste établi, une légende du rap français. ».

Aujourd’hui Riska et Housni ont enfin pu se mettre d’accord avec l’aide du J. Ils figurent tous les deux sur le single « Les Galactiques » de l’album « Classico Organisé » aux côtés de Jul, Gims, Naps, Alonzo et Soso Maness pour un morceau qui s’annonce comme un tube en puissance.