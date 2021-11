Diam’s a réussi grâce à sa couleur de peau ? Sa réponse pleine de sagesse

La séquence a animé les débats sur Twitter le week dernier. Une rappeuse nommée Le Juiice a livré son avis très tranché sur la réussite de Diam’s en déplorant le fait que selon elle, l’ancienne rappeuse a pu avoir un tel succès au début des années 2000 notamment grâce à la couleur de sa peau.

Très discrète sur les réseaux depuis qu’elle s’est retirée du monde de la musique, Diam’s a brièvement répondu à cette déclaration. La polémique est partie de la publication d’un extrait du reportage « Reines, pour l’amour du rap ». Le Juiice y déclare, «On est en France, la meilleure rappeuse de France, c’était une blanche. C’était Diam’s. Et elle a marché, elle est devenue Diam’s, parce qu’elle est blanche». Une affirmation qui a ensuite lancé un débat animé entre les rappeuses dans l’émission.

Rapidement la vidéo a dépassé le million de vues sur Twitter et les propos ont enflammé le réseau social à l’oiseau bleu. L’affaire a pris de plus en d’ampleur en quelques heures et Diam’s s’est finalement exprimée pour apaiser les tensions avec une réaction de paix pleine de sagesse en seulement deux mots. « Salam. Paix. » a-t-elle tout simplement Tweeté alors qu’elle n’avait plus posté de message depuis le mois de janvier dernier, de quoi mettre fin paisiblement au débat.

