Ziak et Lacrim soutenus par French Montana

Dans une interview pour Lacrem TV, French Montana a été interrogé de l’actualité française et des Memes, l’artiste américano-marocain a eu des propos élogieux envers Ziak et Lacrim.

L’avis de French Montana sur Ziak

Ziak c’est le nouveau phénomène de la Drill en France, son premier album baptisé « Akimbo » de 17 morceaux avec comme unique invité Maes vient de sortir ce vendredi et a mis le feu aux réseaux sociaux en attendant de connaitre les premiers chiffres des ventes. Dans cet entretien avec Lacrem, French Montana a commenté « J’adore ! C’est le feu. » à l’écoute du single « Fixette » du rappeur originaire de la ville d’Evry.

Le producteur américain s’est confié dans cette interview sur la drill dont il a fait la comparaison avec la cryptomonnaie, « La drill, c’est comme la cryptomonnaie. C’est le parfait exemple pour décrire la drill. C’est du nouvel argent dans l’industrie du hip-hop : certaines personnes misent et d’autres non. Certains artistes sont les GOAT dans ce domaine comme Pop Smoke ou Fivio. ».

French Montana valide Lacrim

French Montana a ensuite donné son avis sur Lacrim avec qui il a travaillé en 2014 sur le titre « A.W.A » extrait de l’album de « Corleone » dont le clip affiche plus de 126 millions de vues ce qui en fait la vidéo la plus visionnée de la chaine YouTube du rappeur français. « C’est mon gars Lacrim, moi et lui on fait un des plus gros morceaux français. S/O à lui, c’est l’une des personnes qui représente notre culture ». a déclaré l’auteur du tube « Unforgettable » avant de validé la gamme de t-shirts lancés par Karim Zenoud de son vrai nom avec l’inscription « Ah bâtard tu fumes ».

Lacrim de son côté prépare actuellement la sortie de son album « Persona non grata » pour le 10 décembre prochain avec un premier extrait nommé « KANUN » dont le clip est disponible.

