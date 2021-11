Médine dézingue Jean Messiha et Damien Rieu avec une réponse cinglante

Médine recarde de la meilleure des manières ses détracteurs

Ces derniers mois Jean Messiha s’est attiré les foudres plusieurs rappeurs français en raison de ses déclarations. Dernièrement Médine en a fait les frais mais le rappeur du Havre a répliqué avec une réponse cinglante tout en taclant également Damien Rieu au passage face aux attaques à son encontre.

Lors d’une cérémonie de commémoration des attentats du Bataclan du 13 novembre 2015, Eric Zemmour s’est recueilli sur les lieux du drame ce qui a déclenché une polémique à laquelle Jean Messiha a pris la parole pour prendre la défense du polémiste sur Cnews et a remis à la surface son embrouille contre Médine. « Ces gens qui disent que c’est un scandale qu’Eric Zemmour ailler se recueillir devant le Bataclan, mais ou étaient-ils ces gens-là quand Médine envisageait de faire un spectacle au Bataclan ? » a-t-il commencé à expliquer avant d’insinuer que c’est un « rappeur islamiste ». « Le deux poids deux mesures ca commence à bien faire. On ne peut pas d’un coté aller insulter et cracher sur les victimes avec des chansons pourries et de l’autre coté lorsqu’il s’agit d’un responsable futur candidat à l’élection présidentielle il n’aurait pas le droit d’y aller » a poursuivi le politicien.

Jean Messiha ridiculisé par le rappeur Havrais

Les propos de l’ancien membre du Rassemblement national n’ont pas échappé à Médine. Le rappeur s’est exprimé tout d’abord sur Twitter. « Juste pour vous dire que je chanterais mes « chansons pourries » ce samedi à Rouen pour la Fete de l Humanite et que moi j’ai un compte Twitter » a-t-il mis en légende de la publication de la vidéo du passage de Jean Messiha sur CNews en référence à la suspension de son compte Twitter. Médine a ensuite remercié le politicien pour la publicité gratuite.

Une touche d’ironie et d’intelligence pour une réaction fracassante

« Merci pour la promo gros ! Y’a moyen tu me fasse un tweet ou ton compte est fermé ? Comme j’reprend les concerts j’ai besoin d’influenceur comme toi » s’est-il ensuite amusé à commenter sur Instagram en réponse à la publication de Jean Messiha sur Instagram dans laquelle il déclare, « Y en a qui jouent aujourd’hui les vierges indignées parce que Zemmour s’est recueilli en mémoire du #13novembre2015 au #bataclan. Mais où étaient donc ces farfadets quand le rappeur @medine_officiel voulait dans ce même Bataclan « crucifier les laïcards comme au Golgotha » ? Ils étaient aux champignons ? ».

Médine n’a pas lâché ses détracteurs et s’est félicité d’être remonté sur scène pour reprendre une série de concerts dont il a partagé quelques images. De passage pour un concert à Rouen dans une salle comble il a remercié l’ex porte-parole de génération identitaire Damien Rieu, Stephane Simon et Jean Messiha qui l’ont tous les trois pris à partie à plusieurs reprises en l’accusant d’être un « rappeur islamiste » pour la promo. « Merci à mes zattachés de press de la semaine pour les travaux de remplissage @_jeanMESSIHA @DamienRieu et @StephaneSimon_1 bon dimanche et vive la Normandie ! » a-t-il tweeté.