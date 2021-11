Tayc se fait chambrer par Booba pour son look aux NRJ Music Awards

Tayc s’attire les foudres de Booba et ça pique

La dernière cérémonie des NRJ Music Awards n’a pas manqué de faire réagir Booba concernant la tenue vestimentaire de Tayc à cet événement. Le look de ce dernier a amusé le DUC qui a profité de l’occasion pour se moquer de l’interprète du tube « Le Temps ».

Tayc a une actualité très chargée ces dernières semaines avec sa participation remarquée à l’émission Danse Avec Les Stars sur TF1, sa série Christmas Flow disponible sur Netflix, la réédition de son album renommée « Fleur Froide – Second Etat : la cristallisation ». Une nouvelle à laquelle s’est ajoutée 14 morceaux dont des featurings en compagnie de Soprano, Gazo, Fally Ipupa, Franglish, MHD et Tiakola. En plus de tout cela, le chanteur français a participé aux NMA ce samedi et sa présence a fait rire Booba.

La tenue vestimentaire amuse le DUC

L’arrivée de Tayc au Palais des Festivals à Cannes pour monter les marches du bâtiment sur le long du tapis rouge a suscité la réaction de Booba qui a relayé les images de la scène sur le compte Instagram de la Piraterie. L’artiste originaire de Marseille est apparu vêtu d’un costume marron avec un motif noir dans un style inspiré des 70’s. « 7h du zbah j’me réveil sur ça c trop pour moi, j’vais rallumer le p’tit d’hier et je ferme insta pour la journée!« a commenté Kopp en légende de la séquence.

Tayc n’a pas répondu au commentaire de B2O mais n’a remporté aucun trophée lors de cette soirée. Nominé dans deux catégories pour le clip de l’année et l’artiste masculin francophone de l’année, le chanteur est malheureusement reparti bredouille. Au mois de septembre dernier le DUC s’en est déjà pris à lui en postant des anciens tweets compromettants.