Tayc a-t-il une liaison avec Fauve ? Ils se confient !

En attendant de découvrir prochainement sa série sur Netflix, Tayc se fait remarquer sur TF1 avec ses prestations dans la onzième saison de Danse Avec Les Stars aux côtés de Fauve Hautot sa partenaire dont des rumeurs d’une liaison circulent depuis quelques temps.

Depuis ses débuts dans DALS, Tayc impressionne le public avec ses danses en compagnie de Fauve. Après la récente élimination de Wejdene, le chanteur français est lui toujours en course pour remporter la compétition et donne tout pour y parvenir. Mais depuis quelques semaines les téléspectateurs s’interrogent sur les rapprochements entre l’interprète du titre « Le Temps » et sa partenaire avec qui il affiche un certaine complicité.

Les rumeurs agitent la toile, ils répondent clairement !

« C’est câlin. Elle n’hésite pas à me dire de me rapprocher, de la touche Mais c’est professionnel, c’est tranquille, nous sommes des adultes. Elle a beaucoup aimé que je n’ai aucune honte à la regarder dans les yeux pour créer un truc. C’est hyper fluide entre nous » a déclaré Tayc dans entretien avec Télé-Loisirs au sujet de sa relation avec Fauve qui est en couple depuis 7 ans. Cette déclaration a tout de même laissé les internautes un peu septiques notamment sur Twitter. En effet dans l’une de leurs récentes performances les deux danseurs ont échangé involontairement un petit baiser de quoi agiter le réseau social.

« Oh Fauvette… Comme tu es mignonne toi. Pourquoi tu es comme ça ? Après les gens ils vont dire qu’on sort ensemble, que tu es ma gonzesse » a commenté Tayc dans une story après cette séquence avant de questionner Fauve, « Tu es ma gonzesse ? ». « Non » a-t-elle répondu plusieurs fois. « Tu es sûre ? » a ajouté le chanteur. « Oui » a conclu sa partenaire pour éteindre les rumeurs concernant une romance entre eux.