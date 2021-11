Booba atomise JoeyStarr pour le retour d’OKLM

Depuis le mois de mars 2020, le média OKLM de Booba a disparu de la circulation ! A la surprise générale les réseaux sociaux de l’abréviation de « au calme » en langage SMS popularisée par B2O sont actives depuis cette semaine et le DUC a fêté l’événement en poursuivant les clashs avec comme cible JoeyStarr qui a pris très cher.

C’est en 2016 après la sortie du single OKLM que Booba va ensuite s’inspirer de cette expression pour lancer son propre média. Il décide de créer son propre site internet d’actualité musicale Oklm.com puis enchaine avec sa propre radio OKLM Radio et enfin sa chaine de télévision OKLM TV afin de présenter des nouveaux talents du rap prônant le slogan « Pour nous, par nous ».

OKLM relancé, JoeyStarr prend très cher

OKLM n’a pas survécu à la pandémie du coronavirus de 2020, les semaines qui suivent le début de la crise sanitaire, le média disparait. Le site web est supprimé, la radio ferme et OKLM ne communique plus sur les réseaux malgré près d’un million d’abonnés sur Instagram et Facebook. Booba n’a officiellement jamais confirmé la fin d’OKLM mais le média semblait donc voué à disparaitre.

Rebondissement, ce début de semaine, les pages Instagram et Facebook ont relayé plusieurs publications. Le profil Instagram de La Piraterie utilisé par Booba depuis son bannissement du réseau social en fait même la promotion. OKLM s’est d’abord lancé dans l’annonce de la nouvelle édition de l’album « OCHO » de SDM et de son concert à la Cigale. B2O semble avoir pris les commandes du compte et s’est ensuite lancé dans une attaque contre JoeyStarr.

Booba ressort un vieux dossier

Le rappeur du groupe NTM s’est agacé des manifestations contre le pass sanitaire car selon lui les véritables combats sont ceux contre le climat ou l’égalité entre les personnes mais en aucun cas celui contre le pass. Dans la story d’OKLM, Booba a posté la vidéo des propos de JoeyStarr avec les messages virulents, « Y’a pas de petites libertés cocotte », « Toi tu t’piques à l’héro toute la journée donc une de plus ou d’moins » puis « Ferme là c’est mieux ».

Le DUC est encore allé plus loin ensuite avec la publication d’une ancienne vidéo de Didier Morville de son vrai nom en train de maltraiter un singe enfermé dans une cage car il faisait trop de bruit. En 2002, le tribunal correctionnel avait d’ailleurs condamné JoeyStarr pour mauvais traitement et détention d’un animal protégé suite à la diffusion de ces images à la télévision, une affaire que Kopp a tenu à lui rappeler.