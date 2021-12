Rohff : pourquoi il a fait un feat avec Jul ? Housni répond

Rohff et Jul : Un feat au sommet tout à fait logique !

Une semaine après avoir dévoilé le visuel de sa collaboration inédite avec Jul, Rohff s’est exprimé sur le choix de ce featuring avec le rappeur Marseillais qui aurait déjà pu se réaliser il y a 5 ans mais cela ne s’était pas concrétisé à l’époque.

Dans quelques jours, Rohff va publier Grand monsieur, le dixième album de sa carrière. Invité dans Le Code avec Mehdi Maïzi sur Apple Music, Housni s’est exprimé sur sa connexion très attendue avec Jul sur le single « Legend » dont le clip totalise plus de 2,4 millions de vues.

Les raisons sont évidentes

« La première fois que je l’ai eu au téléphone, il y a 5 ans à peu près, il était question déjà qu’on fasse un son ensemble. Qu’on fasse un aller-retour et tout. Et il m’avait dit déjà qu’il avait grandi sur du Rohff. Il m’avait sorti les sons et tout… ça m’a pas étonné, en fait » commence-t-il à décrire. « Tu vois, j’étais pas étonné. Et j’ai entendu un son où il répète les mots. Tu vois, il répète les rimes, là. Et ça vient de ‘Darwah’. Tu vois, il ne l’a pas caché aussi. » poursuit le rappeur du 94.

Rohff a ensuite expliqué ce que représente Jul selon lui. « Pour moi, il représente comme pas mal d’artistes de la nouvelle génération Marseillaise. Il représente l’école de la Fonky Family, d’IAM. Tu vois, du 3e Œil, de Carré rouge, de toute la bonne école du rap marseillais, tu vois, de l’époque. Et moi, je traînais à Marseille en ce temps- là. Donc je voulais l’entendre rapper comme ça. Je l’ai poussé à rapper comme ça. Je lui ai dit, d’ailleurs. » confie-t-il. Un beau message de respect que le J devrait apprécier alors qu’il sortira un nouvel album le même jour que son confrère avec « Indépendance ».