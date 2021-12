Ninho disque d’or avec Jefe, Booba l’accuse encore de tricher

Booba ne lâche plus Ninho et continue de tenter de discréditer le jeune rappeur 25 ans l’accusant de tricherie sur le streaming ! L’album Jefe vient tout juste de décrocher la certification de disque d’or avec plus de 50 000 ventes en seulement 5 jours d’exploitation que le DUC relance les attaques contre N.I.

Booba continue d’enfoncer Ninho !

Ninho peut jubiler avec son démarrage en streaming, le meilleur de l’année devant SCH, Orelsan et B2O. Le recordman des certifications en France vient tout juste de s’offrir son sixième disque d’or de sa jeune carrière de rappeur. Son nouvel opus fait un carton notamment grâce à son succès en streaming sauf que cela ne plait pas à tout le monde. Booba n’est pas convaincu des exploits de N.I et l’accuse de tricher. Il met en cause les classements de ce dernier dans le Top 50 dans plusieurs pays d’Asie connus pour utiliser des « fermes à streaming ».

Il y a quelques jours déjà, Kopp a lancé des lourdes accusations contre l’interprète du titre « Lettre à une femme », il vient encore de récidiver avec des nouvelles captures d’écran publiées sur le profil Instagram d’OKLM pour prouver ses investigations. L’ancien membre du groupe Lunatic a d’abord répondu à une publication du média rap Skusku avec le titre, « Booba accuse Ninho d’achat de streams ! », « Salut Skusku, on accuse pas on a les preuves en fait ! » a-t-il réagi.

B2O suspecte N.I de truquer les ventes

« J’ai promis d’être le premier quitte à tricher pour gagner » a poursuivi le DUC de Boulogne en s’inspirant d’une punchline de N.I avant d’ajouter « Et les zaveux ». Booba a ensuite tenté de démontrer ses accusations avec des copies d’écrans des chiffres des streams de Ninho en dehors de la France. Jefe s’est en effet positionné dans le Top Album en Roumanie et en Thaïlande, « Quand vous trouverez un artiste thaïlandais qui rap en thaïlandais dans le Top 50 France vous m’appeler c’est moi qui paye le café » commente-t-il.

Booba conclut en affichant le Top Single d’Apple Music en Chine dans lequel l’artiste originaire de l’Essonne prend les 4 premières places du classement, « Hardcore… Ninho s’est fait griller, il a tellement acheté de streams qu’il est en top écouté en Chine » ajoute-t-il en légende.

La polémique d’achat de streams dans le rap relancée ?

Des attaques auxquels Ninho n’a pas donné de réponse préférant se concentrer sur la promotion de son nouvel album même si cela ne semble pas apaiser Booba qui de son côté ne semble pas être prêt d’abandonner l’affaire.