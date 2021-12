Rohff pris dans une fusillade, l’effroyable mésaventure !

L’incroyable anecdote de Rohff sur le clip « La puissance »

Rohff est de passage toute la semaine dans l’émission Planète Rap de Fred Musa pour présenter la sortie de son nouvel album « Grand Monsieur » aux auditeurs de la radio Skyrock. Ce mercredi soir il a balancé une étonnante anecdote concernant le tournage du clip « La Puissance » qui aurait pu mal tourner mais heureusement tout c’est bien fini.

Au mois de novembre 2005, Rohff a marqué les esprits des fans de rap français avec la sortie de son quatrième album, Au-delà de mes limites. Le projet certifié disque platine comporte des nombreux classiques de la discographie d’Housni avec les titres « Regretté » (un titre de 8 minutes sans refrain), « Starfuckeuze », « En mode » ou encore « La Puissance ». En 2007, il sera même réédité avec le tube « Dirty Hous » en featuring avec Big Ali ou encore le single « La résurrection (Banlieue South Remix) » extrait la bande originale du jeu « Scarface : The World is Yours ».

Des coups de feu retentissent pendant le tournage

Dans l’émission Planète Rap, Rohff s’est confié sur le tournage du clip du morceau « La puissance » réalisé à Los Angeles en révélant une anecdote dont il n’avait jamais parlé avant. « J’ai tourné à Creen Show dans le quartier très très chaud de Los Angeles. Un quartier de Chicanos et ça avait tiré pendant le clip. Le mec qui n’a jamais assisté à une fusillade ! (…) Grosse fusillade, tout le monde s’était baissés et tout, mais bon ce n’était pas pour nous, nous, on est venu pour clipper » a-t-il répondu interrogé par un auditeur à ce sujet en direct à la radio.

Malgré le bruit des coups de feu, tout c’est finalement bien terminé pour Housni car lui et son équipe n’étaient pas concerné par cette fusillade, ils ont pu terminé tranquillement le tournage.

