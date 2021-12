Fababy sur les tensions dans la Team BS, « Booba, je devais l’écouter en cachette »

Après Sindy, c’est un autre ancien membre de la Teams BS qui est sorti du silence, Fababy. L’ancien compère de La Fouine s’est exprimé sans langue de bois sur ses relations avec Sultan et Laouni ou encore sur l’embrouille avec Booba en faisant quelques révélations qui ne devraient pas manquer de faire réagir les rappeurs cités.

Au mois de novembre dernier Sindy avait confié son envie de reformer la Team BS mais il y a visiblement encore des tensions entre les ex-membres du groupe formé par La Fouine en 2013 avec les artistes de son label Banlieue Sale. La tension est toujours palpable entre Sultan et Fababy, ce dernier s’est confié à ce sujet à l’occasion d’un live sur Instagram en évoquant leur relation de l’époque en expliquant qu’ils ne sont pas amis.

Fababy balance sur Sultan, la Teams BS et Sofiane !

« En fait, le problème avec Sultan je vais t’expliquer […] Sultan à la base tout le monde pensait que c’était mon pote. Il était signé chez S-Kal Records chez les managers de La Fouine et moi j’étais signé chez La Fouine donc on était dans deux équipes différentes. Comme on était en tournée et en showcase ensemble, les gens pensaient que c’était un crew. Ça n’a jamais été un crew. Moi j’étais l’artiste de La Fouine point barre » a déclaré Fababy.

Fababy s’est ensuite confié sur le clash avec Booba qui avait notamment révélé sur les réseaux une photo compromettante sur laquelle l’ancien membre de la Team BS apparait complètement nu. « Dans mes showcases, même si Booba nous a clashé, je le mettais dans ma playlist […] Le fait de ne pas prendre parti, c’était que j’aimais bien Booba. Je devais l’écouter en cachette alors que le boug est fort. Il fait partie des personnes grâce à qui je fais de la musique » » a-t-il expliqué. Le rappeur du 93 a conclu en affirmant s’être clashé avec Sofiane car il a refusé un featuring avec Fianso, ce dernier l’a ensuite insulté publiquement.