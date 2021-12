Sultan réagit aux révélations de Fababy, “Mange du caca mec”

Sultan n’a pas aimé les dernière déclarations de Fababy sur leur différend et a décidé de lui faire savoir ! Alors que La Fouine et Sindy n’ont fait aucun commentaire sur les récentes révélations du rappeur du 93 concernant la Team BS, l’interprète du titre « 4 étoiles » s’est exprimé passablement énervé.

Les anciens membres de la Team BS n’ont visiblement pas la même vision de leur expérience dans le groupe formé par La Fouine il y a quelques avec les artistes de son label. Sindy rêve de reformer cette association pour un retour mais Sultan et Fababy ne sont clairement pas du même avis. Ce dernier vient de faire des révélations sur la période passée avec ses ex-compères et il n’a pas été très tendre.

Sultan n’a pas aimé les propos de Fababy

En 20016 à l’occasion de la sortie de son album « Condamné A Régner », Sultan s’était confié dans une interview pour la radio Générations sur sa relation tendue avec Fababy. « On n’est pas proche. Chacun fait sa vie, ce n’est pas mon ami » avait-il déclaré avant de poursuivre, « Je suis quelqu’un de franc. Fababy au début c’était comme un ami, je le considérait comme un ami, et par la suite y a pas mal de choses qui m’ont déplu de ce qu’il a pu faire. Ce qui a fait qu’aujourd’hui, on se calcule pas trop. Mais ce n’est pas un truc on se voit on va se taper dessus tu vois ? c’est un truc, je fais ma vie, fais ta vie. On se voit on se sert la main. Pour moi c’est plus de la déception que j’ai eu vis-à-vis de lui. ».

Une version confirmée par Fababy lors d’un live Instagram qui a relancé les hostilités entre eux. L’artiste du 93 a confirmé qu’ils n’étaient pas des amis et qu’il n’a jamais fait partie de son « crew ». « Moi j’étais l’artiste de La Fouine, point barre » a-t-il assuré. Sultan a rapidement réagi, tout d’abord avec des émojis « sommeil » en commentaire de la vidéo publiée sur le média Instagram Kuntakinte avant de s’exprimer dans sa story Instagram, « Glenn Smith parle à ton pote wallah » en faisant référence au producteur de La Fouine avant d’ajouter « Mange du caca mec » de quoi mettre définitivement fin aux espoirs de Sindy de reformer la Team BS.