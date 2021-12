Quand SCH adresse un message à la Sexion D’Assaut

L’album de la Sexion D’Assaut désormais confirmé, les fans se demandent désormais si des invités seront présents sur ce projet. Une première information nous indique que SCH pourrait y figurer. C’est à l’occasion d’une interview avec le média Rapunchline que Gims a lâché un indice sur une possible connexion avec le « S » pour « Le Retour Des Rois ».

C’est officiel depuis quelques semaines, le Sexion D’Assaut va enfin sortir l’album « Le Retour Des Rois » mais uniquement dans sa version physique sur les dates de la tournée du groupe Parisien au printemps 2022. Gims, Barack Adama, Lefa, Maska, Doomams, JR O Crom et Black M ont débuté la promotion de cet opus avec notamment une immersion avec le groupe de rap dans les coulisses de cette événement présentée par Rapunchline.

SCH veut son feat avec la Sexion D’Assaut

10 ans après la sortie et le succès de « L’Apogée » avec plus de 700 000 ventes, la Sexion D’Assaut s’apprête enfin à faire son grand retour. Sur ce dernier album en date, Lio Petrodollars, Dr. Beriz, H Magnum et Dry ont eu l’honneur de figurer au casting pour les quatre collaborations de cet opus. En attendant de connaitre la tracklist du « Retour Des Rois », Gims vient d’indiquer un premier nom d’artiste pour les featurings.

SCH dont Lacrim a récemment confirmé la fin de leur collaboration a envoyé un message à Gims pour lui indiquer être prêt à participer au nouvel album de la Sexion D’Assaut. « Il m’a dit : “Écoute, si vous reformez la Sexion, si vous faites un album, un truc, je veux être invité”. J’ai fait écouter le mémo aux autres, tout le monde a apprécié. Je pense que c’est un gars qui a grandi avec la Sexion. Ce serait un honneur. Mais je ne sais pas pour les feats, à voir. » a-t-il révélé.

Pour le moment aucune décision n’a été prise car Meugui doit encore se mettre d’accord avec les autres membres du groupe et ce dernier s’est lancé le « Montre Challenge » sur Instagram pour se moquer de la fausse montre de luxe de Booba.