Kaaris se compare à Morpheus et nous explique tout sur Matrix

À l’occasion de la sortie de Matrix Resurrections au cinéma le 22 décembre, Kaaris nous résume l’univers de Matrix avant de découvrir ce nouveau film de la saga avec Keanu Reeves dans le rôle principal de Thomas A. Anderson alias Neo. Le rappeur de Sevran s’est aussi identifié à Morpheus dans sa description.

Matrix c’est une révolution pour Kaaris

Alors que les fans ont dû patienter 18 ans pour suivre les nouvelles aventures de Neo, face à la caméra du média Ulyces, Kaaris nous offre en vidéo un récapitulatif rapide du premier Matrix paru en 1999 puis des deux autres suites, Matrix Reloaded 2003 et Matrix Revolutions sorti en 2003.

« C’est des robots, c’est une intelligence artificielle qui a pris le contrôle sur l’humanité et qui se sert de l’énergie des Hommes pour garder le pouvoir, pour garder le contrôle de la planète. Ils ont créé un monde virtuel. Tout ceux qui n’ont pas pris la pilule ou tous ceux qui se posent pas de questions. Ils pensent qu’ils sont dans une vie réelle alors qu’en fait ils sont dans la matrice. Ils sont téléguidés et ils ont pas de libre arbitre, en fait », raconte Kaaris au début de la vidéo.

Je m’identifie à Morpheus !

Le rappeur Sevranais continue son explication en se comparant au personnage de Morpheus. « En gros Neo, le héros c’est un hacker qui s’est fait péter parce qu’il commence à se poser des questions sur la Matrice. Il voit qu’il y a un problème et les robots justement ils l’ont détecté. Mais Morpheus aussi l’a détecté comme l’Elu. Et en fait il doit sauver l’humanité de cette emprise. Alors qu’à la base, il n’a pas le profil. Moi je m’identifie plus à Morpheus. Il est brut, il est sauvage. C’est le sensei, le prof, le Ra’s al Ghul. Faut essayer de comprendre ce qui se passe autour de soi.».

« C’est un genre de lanceur d’alerte, Neo. Si t’es un peu parano et que tu te dis: ‘peut-être que dans 100 ans les machines arriveront à créer ça’, c’est un délire. Et les Hommes seront enfermés dedans. Et que moi je vais revenir en Morpheus. Matrix c’est une révolution. C’est le truc qui a fait tout ce qui se passe aujourd’hui quasiment dans le cinéma en science-fiction. C’est l’ultime histoire en fait, c’est parfait » précise Kaaris.

